“Cancelé giras y decidí quedarme en casa”: Jennifer López habla sobre su divorcio con Ben Affleck

Escenario

A dos años de su divorcio, Jennifer López habla abiertamente sobre su separación de Ben Affleck y cómo se recuperó de la ruptura.

A de dos años de su divorcio y un largo proceso de recuperación, Jennifer López asegura sentirse plena y feliz. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL/AFP)

Tuve que dejarlo todo y me tomé un año libre”, dijo Jennifer López al hablar sobre su separación de Ben Affleck y cómo ha trabajado para recuperarse del divorcio.

A dos años del divorcio, la cantante y actriz, de 56 años, habló abiertamente del tema durante una entrevista con el programa Good Morning America, donde aseguró que prefirió tomarse un tiempo para reflexionar de forma consciente y no evadir el dolor.

Cancelé giras y decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir de ello a través del trabajo, a través de otra persona, a través de nada. Solo sentarme”, se sinceró.

Pero el proceso no fue sencillo. Durante la conversación, la artista reconoció que llegó a un punto de quiebre personal donde se cuestionó: “¿Qué está pasando?”, consciente de que no podía culpar a nadie, sino entenderse a sí misma.

La pareja contrajo nupcias en julio del 2022 y, después de dos años de matrimonio, ella solicitó el divorcio en agosto de 2024 por supuestas “diferencias irreconciliables”. La ruptura se oficializó en enero de 2025.

Después de la separación, la pareja tuvo que continuar trabajando junta, pues Affleck es productor ejecutivo de Kiss of the Spider Woman, un proyecto que ella protagoniza y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en enero de 2025, justo cuando se concretó el divorcio.

Este fue el cuarto divorcio de JLo. Su primer esposo fue el actor Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998. Luego estuvo con Chris Judd, del 2001 al 2003; y su tercera ruptura —tal vez la más sonada— fue con Marc Anthony, su matrimonio más largo, del 2004 al 2014.

Después de todo, la artista aseguró que actualmente se siente como una mujer que, por primera vez en su vida adulta, experimenta independencia emocional, algo que no sentía desde que tenía poco más de veinte años.

Aunque la soledad fue uno de sus temores en el pasado, ahora confía más en sí misma, se aprecia más y se siente plena. “Estoy en mi era feliz. Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre; estoy sola. Y se siente realmente bien”, aseguró.

Mientras sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 18 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, se preparan para ingresar a la universidad, López se encuentra en plena temporada de su gira musical Up All Night en el Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, la cual se extenderá hasta el 28 de marzo.

“Soy una mamá de graduados este año que irán a la universidad. Soy una showgirl, una entretenedora y una actriz. Una empresaria. Y soy feliz. Y estoy sana. Y estoy agradecida”, concluyó la artista.

