Michael Jackson: Bailarines guatemaltecos recuerdan al Rey del Pop en Paseo de la Sexta a ritmo de “Billie Jean” y promocionan biopic

Con más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo, 13 premios Grammy, múltiples reconocimientos globales y el récord Guinness como “artista más exitoso de todos los tiempos”, Michael Jackson sigue ocupando el trono del Rey del Pop.

De acuerdo con expertos en la música mundial, el legado de Jackson será difícil de igualar debido a la calidad, expansión y a su impacto, el cual no se limitó a lo musical, sino una redefinición total de la industria del entretenimiento.

La figura del Rey del Pop también representa la culminación del estrellato masivo en una era donde el consumo cultural estaba mucho más centralizado que el de la actualidad.

Su historia será presentada en cines con el estreno de Michael, una biopic que promete llevar a sus admiradores a explorar su faceta emocional y su evolución musical y artística.

Sinopsis

De acuerdo con Universal Pictures, Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás.

La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo.

Universal Pictures que la biopic también destacará la vida del Rey del Pop fuera del escenario y que incluirá algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios en solitario.

Dirigida por Antoine Fuqua, producida por Graham King y respaldada por John Branca (productor ejecutivo de This Is It y Thriller 40) y John McClain (productor ejecutivo de This Is It y Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988), la biopic está protagonizada por Jaafar Jackson en su debut cinematográfico, Nia Long, Laura Harrier y Juliano Krue Valdi, junto a Miles Teller y Colman Domingo.

El estreno

Michael llegará a las salas de cine mundial el 23 de abril del 2026.

La promoción

Debido a las expectativas mundiales que ha generado esta biopic, en varios países se ha difundido con piezas audiovisuales y diversas actividades. En Guatemala, un grupo de artistas participó en la recreación del baile de icónico que Michael Jackson popularizó con el tema Billie Jean.

Bailarines guatemaltecos recrean baile de Michael Jackson y promocionan biopic del Rey del Pop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El jueves 9 de abril, en El Paso de la Sexta, varios bailarines se apoderaron de la sexta avenida y 11 calle de la zona 1 de la capital y sorprendieron a los transeúntes con la coreografía.

Bailarines recrean coreografías de Michael Jackson en la Sexta Avenida del Centro Histórico y promocionan biopic del Rey del Pop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Esta es una actividad que se está llevando a cabo a raíz de que se hizo un flashmob (una acción colectiva que se realiza en un lugar público y durante un breve espacio de tiempo) en Nueva York y Los Ángeles. Ellos fueron quienes iniciaron como parte de la promoción de la película Michael. Entonces, es un flashmob con la canción Billie Jean y, básicamente, lo que se busca es promover la película, inyectar a la gente la energía de Michael Jackson”, dijo Elisa Romero, gerente de marketing de Universal Pictures Guatemala.

Bailarines y coreógrafa recrean icónicos pasos de Michael Jackson. (Foto Prensa Libre; Keneth Cruz)

Romero indicó que en la actividad participaron 20 bailarines y una coreógrafa. Además, enfatizó que todos los perfiles fueron evaluados durante una semana intensiva y luego de la selección, la preparación fue intensa durante cuatro días.

El Paseo de la Sexta fue el escenario que bailarines guatemaltecos utilizaron para recordar a Michael Jackson. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“La calidad de bailarines que tenemos en Guatemala ayudó a que nos seleccionaran. Esta actividad ya se realizó en Nueva York, en Los Ángeles, EE. UU., en Bolivia y en Chile. Y ahora nosotros como guatemaltecos estamos representando a Centroamérica. Además, se eligió la Sexta Avenida porque es un lugar icónico, peatonal, con lugares muy representativos de Guatemala”, agregó Romero.

Bailarines guatemaltecos recrean coreografía de Michael Jackson y promocionan biopic del Rey del Pop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La actividad también se grabó en un video con alta calidad que se difundirá en las cuentas de redes sociales de Universal Pictures y en el que se reflejará la admiración por el Rey del Pop. “Guatemala es un país que se caracteriza por el amor al icónico Rey del Pop. Además, su influencia acá ha sido grande y representamos a la región Centroamericana”, concluyó Romero.