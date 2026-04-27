Michael Jackson: cómo lograron recrear la voz del “Rey del pop” en la reciente biopic sin inteligencia artificial

Los productores de la película biográfica de Michael Jackson aseguraron que no utilizaron inteligencia artificial para recrear la voz del “rey del pop”. En su lugar, integraron registros originales del artista fallecido con interpretaciones realizadas durante el rodaje.

El equipo reveló a The Hollywood Reporter que la banda sonora integra las voces reales de Jaafar Jackson, sobrino de Michael, quien protagoniza la película, y Juliano Valdi, quien lo interpreta en su niñez.

John Warhurst, supervisor musical de la película Michael, explicó a ese medio estadounidense que desde el inicio descartaron el uso de inteligencia artificial y prefirieron grabar los diálogos y las canciones en el set.

Para esto se realizaron múltiples tomas en escenarios diferentes y estudios recreados, donde los actores interpretaron en vivo los diálogos y canciones, lo que permitió captar matices emocionales y sonoros.

Tanto Jaafar como Valdi se prepararon para adaptar su estilo, voz e interpretación a la de Michael Jackson. En las secuencias donde los actores improvisaron o aportaron elementos nuevos, sus voces predominaron; sin embargo, en los momentos centrales de la película, la voz original de Michael quedó en primer plano.

“Físicamente, su voz es muy similar a la de Michael”, dijo el supervisor de sonido en relación con el parentesco físico y vocal de Jaafar con su tío.

Según Warhurst, todo el proceso se realizó con edición tradicional, como ecualización y reverberación, sin simulación digital avanzada, con el objetivo de crear una mejor experiencia auditiva.

La negativa a usar inteligencia artificial se debe a motivos técnicos y éticos, con lo cual se busca preservar la calidad sonora y la autenticidad de las interpretaciones. “La gente quiere que Michael esté presente”, explicó Warhurst.

Michael, la película biográfica sobre el artista, alcanzó el primer puesto de la taquilla mundial en su primer fin de semana de estreno, con una recaudación de US$217 millones, según datos del sitio Box Office Mojo.

Según la revista Variety, este es el mejor debut de la historia de una película biográfica, al superar el récord establecido por Straight Outta Compton, que recaudó US$60 millones en el 2015, y Bohemian Rhapsody, que obtuvo US$51 millones en el 2018.