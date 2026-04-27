Película de Michael Jackson rompe récord de taquilla en su primer fin de semana

La película biográfica sobre Michael Jackson debutó el fin de semana en las salas de cine y rompió récords de taquilla, al superar a producciones como Straight Outta Compton, del 2015, y Bohemian Rhapsody, del 2018.

Interpretada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, Michael narra los inicios del artista en The Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más importantes del mundo.

En su primer fin de semana de estreno, Michael alcanzó el primer puesto de la taquilla mundial, con una recaudación de US$217 millones, según datos del sitio Box Office Mojo.

Según la revista Variety, este es el mejor debut de la historia de una película biográfica, al superar el récord establecido por Straight Outta Compton, que recaudó 60 millones de dólares en el 2015, y Bohemian Rhapsody, que obtuvo US$51 millones en el 2018.

Además, Michael logró el segundo mejor estreno del 2026 en Estados Unidos, al desplazar a Super Mario Galaxy, que había permanecido como líder de la taquilla desde su estreno el 1 de abril, con una recaudación de US$131 millones.

Según datos de CinemaScore consultados por EFE, la calificación para esta producción sube hasta “A-”, siendo la mejor “A+” y la peor “F-”. La entidad realiza encuestas a la salida del cine para conocer la percepción del público después de ver la producción.

Aunque la crítica especializada ha señalado que el filme ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, ya que no incluye las acusaciones de abuso sexual infantil, el público ha mostrado una opinión distinta.

“Está claro que el público lo está disfrutando muchísimo, y eso augura un multiplicador muy favorable”, dijo Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, a la revista Variety.

Dirigida por Antoine Fuqua y con guion de John Logan, la producción contó con el apoyo de varios miembros de la familia de Michael Jackson, fallecido en el 2009 a los 50 años.

Con información de EFE.