Super Mario Galaxy en Guatemala: ¿Cuándo y en qué horario será el estreno?

Super Mario Galaxy, la nueva película del universo de videojuegos de Nintendo, llega el 1 de abril a cines de todo el mundo. Mario y Luigi, los hermanos fontaneros, emprenden una nueva aventura junto a la princesa Peach y un nuevo compañero: Yoshi.

En Guatemala los cines del sistema tienen las primeras funciones programadas para los primeros minutos del jueves y casi se han agotado, según el sistema. Después se tienen funciones en la tarde y fin de semana.

La fiesta de cumpleaños de la princesa Peach es el detonante de una aventura galáctica que propulsa a los hermanos al espacio, donde deberán frustrar los malvados planes de Bowser y salvar a Estela.

Kioto se vistió de gala este sábado para acoger el preestreno mundial de Super Mario Galaxy: la película, la nueva entrega de Nintendo e Illumination, que expande el mundo del fontanero más famoso de los videojuegos con una aventura "más grande, más rápida y con más acción", según explicó a EFE el actor Chris Pratt a su paso por la alfombra roja. "Es una experiencia cinematográfica extraordinaria", declaró Pratt, quien da voz al icónico personaje.

La gran novedad en esta entrega es la aparición del hijo del villano, Bowser Jr., con la voz de Benny Safdie, cuya relación con su padre se convierte en uno de los ejes del relato.

"Quiere hacer que su padre esté orgulloso. Mezclas eso con conquistar el universo y creas una enorme bola de locura", explicó Safdie a EFE.

A su aparición se suman nuevos personajes como Rosalina y Yoshi, que amplían el imaginario de la saga y refuerzan su carácter coral.

"Es un sueño hecho realidad", aseguró el ganador del Grammy Donald Glover, quien se mete en la mente de Yoshi para darle voz y carácter, un nuevo y carismático personaje que se volverá inseparable de los dos hermanos.

La película busca ser una evolución natural de los personajes, al combinar el espectáculo de una cuidada animación, el humor y la emoción en una fórmula para convertirse nuevamente en la adaptación de un videojuego más exitosa de la historia del cine, como ya lo hizo su predecesora.

Con información de EFE