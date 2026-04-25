Esto es lo que se sabe de la segunda parte de “Michael”

Tres palabras al final de los créditos bastaron para encender las especulaciones: “Su historia continúa”. Con esa frase, Michael —el biopic dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante— dejó abierta la posibilidad de una segunda parte al momento de su estreno, en abril del 2026.

Según una fuente consultada por The Hollywood Reporter, este detalle fue una incorporación de último momento, añadida aproximadamente un mes antes del estreno, cuando los productores y el estudio comenzaron a dimensionar el potencial comercial del filme.

La película arrancó con números que superaron ampliamente las proyecciones iniciales.

De acuerdo con Deadline, el biopic alcanzó alrededor de US$95 millones en su apertura doméstica en Estados Unidos y superó los 206 millones de dólares a nivel mundial, con lo cual se consolidó como el mejor debut en la historia del cine para un biopic musical, por encima de referentes del género como Bohemian Rhapsody (2018) y Straight Outta Compton (2015).

¿Habrá una segunda parte?

El presidente de Lionsgate Films, Adam Fogelson, se refirió al tema en la alfombra roja del estreno: “Absolutamente tenemos más historia que contar. Nos hemos preparado para ese momento. Y si el público confirma que quiere más, estamos preparados para ofrecérselo cuanto antes”, declaró a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, la decisión aún no está tomada. Una fuente consultada por el mismo medio estadounidense indicó que el guion de una eventual segunda parte, a cargo del escritor John Logan, no estaba terminado y que nada se decidiría de forma oficial hasta conocer los resultados de taquilla del estreno.

Según reportó Variety en abril del 2026, Lionsgate contemplaría dar luz verde a una segunda parte únicamente si Michael supera los 700 millones de dólares en recaudación mundial.

¿De qué trataría la segunda parte de Michael?

La película abarca desde la infancia de Jackson en Gary, Indiana; su paso por los Jackson Five y el ascenso de su carrera hasta el Bad World Tour de 1988.

Un tercer acto —que en el guion original incluía las acusaciones de abuso sexual infantil de 1993, que el cantante negó y que se resolvieron extrajudicialmente— fue eliminado luego de que se descubriera que una cláusula legal de ese acuerdo impedía la representación del demandante en cualquier producción audiovisual.

Según Deadline, el material adicional filmado originalmente fue precisamente lo que llevó a Lionsgate a comprometerse con la posibilidad de una secuela. Episodios como la gira Dangerous, el rancho Neverland, el Super Bowl y los últimos años del artista —quien falleció el 25 de junio del 2009— quedarían disponibles como material para una eventual segunda entrega.

¿Qué dijeron los miembros del elenco sobre la secuela?

Varios integrantes del reparto se pronunciaron sobre el tema durante la campaña de prensa. Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, señaló durante una entrevista en el programa Today de NBC que “Existe la posibilidad de una segunda parte que aborde algunas otras cosas que sucedieron después”.

Por su parte, Nia Long, quien da vida a Katherine Jackson, fue más directa ante el mismo medio, al mencionar: “¡Si el precio es el adecuado!”.

El productor Graham King, quien también estuvo detrás de Bohemian Rhapsody, señaló ante Variety que el equipo ya está barajando algunas ideas, aunque reconoció que en ese momento su principal preocupación era que el público viera la primera entrega.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una segunda entrega, ya que Lionsgate está a la espera de la respuesta del público en las próximas semanas.