Lo que la película de Michael Jackson omite

Es el verano de 1988 y Michael Jackson se ha instalado en la cima del mundo. No solo Thriller de 1982 se ha convertido en el álbum más vendido de todos los tiempos, sino que ha dejado los Jackson 5 (rebautizados como The Jacksons) tras una última gira, "Victory", en 1984. "Pero, amigo mío, no has visto nada / Espera a que lo consiga", canta ahora a todo pulmón ante un público abarrotado mientras baila sobre el escenario del estadio de Wembley durante una actuación triunfal en la gira mundial "Bad".

Ahí es donde concluye “Michael”, la película biográfica de Jackson que se estrena el viernes. Es una celebración apoteósica del cantante, que repasa los momentos más memorables de Jackson en la cultura pop, como el videoclip de “Thriller” o el especial “Motown 25”, donde popularizó el moonwalk. Pero ese no era el plan inicial del guionista John Logan. Una serie de regrabaciones modificaron el final de la película, que inicialmente incluía acusaciones de abuso sexual contra Jackson de 1993, según confirmó Lionsgate. El estudio también afirmó que el metraje descartado infringía un acuerdo previo entre la familia de la denunciante Jordan Chandler y el patrimonio de Jackson.

Dirigida por Antoine Fuqua, “Michael” comienza en Gary, Indiana, donde un joven Rey del Pop —interpretado de adulto por su sobrino Jaafar Jackson— ensaya con sus hermanos para sus primeros conciertos como los Jackson 5. Tras firmar con Motown, Michael discute con su padre, Joe (Colman Domingo), sobre la posibilidad de iniciar una carrera en solitario. “Michael” también muestra la recuperación de Jackson de las quemaduras de segundo grado sufridas cuando su cabello se incendió durante el rodaje de un anuncio de Pepsi en 1984. Además, en otras escenas, Jackson alude a su experiencia con el vitíligo, se somete a una rinoplastia y visita a niños enfermos en hospitales.

Los herederos de Jackson han estado involucrados en el proyecto desde el principio, cediendo los derechos sobre la vida y la música de Jackson, y posteriormente costeando una costosa regrabación.

La decisión de omitir las acusaciones contra Jackson ha sido criticada. Sin embargo, este enfoque también cuenta con defensores: Lionsgate Studios y Universal Pictures citaron el éxito del musical de Broadway "MJ the Musical" como prueba de su eficacia. Además, algunos fans y expertos en Jackson se alegran de que "Michael" se centre en su música y no en la supuesta conducta que lo convirtió en un personaje habitual de la prensa sensacionalista.

"Creo que las controversias se han explorado hasta la saciedad", declaró Joe Vogel, autor de "Man in the Music", un análisis álbum por álbum de la discografía de Jackson, al Washington Post. "Es decir, era un artista singular, ¿no? No creo que sea malo poner el énfasis o la atención en su arte de vez en cuando".

A pesar de las acusaciones contra Jackson, se espera que "Michael" recaude US$150 millones en la taquilla mundial este fin de semana, según Deadline. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo la película aborda las controversias de Jackson.

¿Por qué hubo que volver a grabar?

Tras finalizar el rodaje en 2024, los herederos de Jackson se percataron de que tenían un problema. A raíz de las acusaciones de abuso presentadas por Chandler, que entonces tenía 13 años, en 1993, Jackson había firmado un acuerdo con su familia que prohibía a ambas partes hablar sobre lo sucedido. Como consecuencia, fue necesario recortar una cantidad considerable de metraje, según confirmó Lionsgate. (En 1994, la familia de Chandler y Jackson llegaron a un acuerdo económico en el que Jackson negó cualquier acto ilícito. No fue posible contactar con Chandler ni con su familia para obtener comentarios).

El productor Graham King, junto con el equipo de "Michael", reelaboró ​​el final de la película para omitir a Chandler, mientras que los herederos de Jackson pagaron millones de dólares por regrabaciones y obtuvieron una participación accionaria en la película, según confirmó Lionsgate.

“Fue una locura, algo surrealista”, declaró King al Wall Street Journal. “Nunca me había pasado algo así: terminar una película y descubrir que no tenías los derechos legales para contar esa historia”.

King declinó hacer comentarios para este artículo.

Las imágenes omitidas también mostraban la redada policial de 1993 en Neverland Ranch, la residencia de Jackson durante muchos años. "Grabé a [Jackson] siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo", declaró Fuqua a The New Yorker, añadiendo que desconocía la verdad sobre las acusaciones contra el cantante. (Un representante de Fuqua declaró a The Post que se encontraba en la preproducción de otro proyecto y no estaba disponible para hacer comentarios).

Según un informe de Deadline, King recibió los derechos sobre la vida y la música de Jackson de su patrimonio meses después del estreno en 2019 del controvertido documental de HBO "Leaving Neverland". Dicha película se centra en dos de los acusadores póstumos de Jackson, Wade Robson y James Safechuck, quienes presentaron una demanda conjunta contra el patrimonio, que niega las acusaciones. "Las demandas de Robson y Safechuck carecen de fundamento legal y fáctico", declaró Jonathan Steinsapir, abogado del patrimonio de Jackson, en un comunicado a The Post. El abogado de los acusadores no respondió a la solicitud de comentarios.

Los herederos de Jackson demandaron a HBO y finalmente lograron que el documental fuera retirado del servicio de streaming de la cadena, argumentando que la película violaba una cláusula de no difamación incluida en un contrato de 1992 entre la cadena y Jackson. "Se resolvió amistosamente", declaró HBO en un comunicado a The Post. Los herederos consideraron producir un contradocumental, pero en su lugar decidieron apoyar la realización de una película biográfica, según declaró John Branca, albacea de los herederos de Jackson, al Financial Times. (Branca no respondió a la solicitud de comentarios).

Dan Reed, director de "Leaving Neverland", obtuvo una versión preliminar del guion de «Michael». En una entrevista con The Post, Reed comentó que el guion que leyó presentaba a Jackson como una víctima de los padres «codiciosos» de Chandler. Sin embargo, no le sorprendió que Jackson recibiera un trato comprensivo.

“No hay manera de que una película producida por los herederos lo caracterice [a Jackson] de otra forma”, dijo Reed. “Me pareció cruel retratar al niño... como un fraude. Fue bastante impactante”.

¿Habrá secuela?

Los productores y ejecutivos del estudio no han ocultado la posibilidad de una secuela. La propia película lo insinúa, con un rótulo al final que dice "Su historia continúa". Lionsgate ha esbozado un borrador para una segunda película, y señaló que se podrían utilizar escenas filmadas previamente si la secuela llega a realizarse.

No está claro hasta qué punto la secuela se centrará en las acusaciones de abuso sexual y los casos legales que Jackson enfrentó —y contra los que luchó— antes de su muerte en 2009 a los 50 años. En 2005, Jackson fue juzgado y absuelto de abusar de Gavin Arvizo, quien tenía 13 años en el momento del presunto abuso. (Un abogado que representó a la familia de Arvizo en ese entonces no respondió a una solicitud de comentarios y The Post no pudo contactar a Arvizo). A principios de este año, cuatro hermanos acusaron a Jackson de abusar sexualmente de ellos cuando eran niños en una demanda.

Para Vogel, los cineastas de "Michael" tienen la oportunidad de humanizar a Jackson. Espera que una posible secuela muestre las acusaciones contra Jackson de manera imparcial.

“Mi mayor preocupación es que estas películas biográficas tienden a mitificar”, dijo Vogel. “Son muy generales. Me gusta la complejidad y Michael es una figura muy compleja. En mi opinión, es una tarea difícil”.

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En definitiva, Vogel siente más curiosidad por una secuela porque cree que la década de los 90 fue el período más prolífico de Jackson como compositor. Por su parte, Reed no cree que vaya a haber una segunda película sobre Jackson, en parte porque no sabe cómo abordar las acusaciones en su contra sin alienar al público.

“No creo que lleguen a abordar ese tema porque... era descaradamente que pasaba la noche con niños”, dijo Reed. “Ni siquiera lo negó. No sé cómo se puede tratar eso en una película”.

En el documental de 2003, "Viviendo con Michael Jackson", la estrella del pop admitió que "muchos niños" habían dormido en la misma cama con él.

“¿Por qué no puedes compartir tu cama?”, pregunta Jackson al principio del documental, sentada junto a Arvizo. “Lo más cariñoso que se puede hacer es compartir la cama con alguien”.

¿Qué papel juega la familia Jackson en todo esto?

En 2023, se anunció que Jaafar Jackson, sobrino de Michael, interpretaría al personaje. Otros miembros de la familia Jackson, incluidos los hermanos de Michael, Jermaine, Tito, Jackie, La Toya y Marlon, además de su hijo Prince, figuran como productores ejecutivos de "Michael". Según The Guardian, familiares y amigos de Michael solían estar presentes en el set, mientras que Jermaine le daba su opinión a Fuqua.

Sin embargo, no todos en la familia Jackson están de acuerdo. La hija de Michael, Paris, quien declinó hablar con The Post, declaró en redes sociales que había proporcionado "notas sobre lo que era deshonesto" en un borrador inicial del guion que no se tuvieron en cuenta. (Lionsgate declinó hacer comentarios sobre el proceso de desarrollo).

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«Van a hacer lo que tengan que hacer», dijo Paris en Instagram. «Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Una parte importante de la película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía, y les va a gustar».