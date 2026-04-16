¿Cómo puede proteger a su mascota de pulgas, garrapatas y otros parásitos?

Los parásitos, incluyendo garrapatas, pulgas, gusanos y más, pueden causar estragos en la salud de su mascota y provocarle dolores de cabeza y muchos problemas.

Una enorme cantidad de parásitos pueden causar enfermedades en las mascotas. Los ectoparásitos (como garrapatas, pulgas, mosquitos, ácaros y piojos) causan enfermedades desde el exterior del cuerpo. Los endoparásitos, incluidos los gusanos del corazón, los ascárides, los anquilostomas, las tenias y las coccidias, causan enfermedades internas.

Los parásitos específicos con los que su mascota tiene más probabilidades de contagiarse dependen de la región del mundo donde vive, la edad de su mascota y su estilo de vida. Por ejemplo, las infestaciones por gusanos del corazón son más comunes en el sur de Estados Unidos, y los gusanos intestinales son más comunes en cachorros y gatitos que en adultos. Si su perro corre por senderos, es más probable que se exponga a las garrapatas.

Es importante proteger a su mascota porque los parásitos pueden enfermarla, y también a usted o a su familia.

Los ectoparásitos causan irritación en la piel, y algunos (como las garrapatas, las pulgas y los piojos) se alimentan de la sangre de su mascota, lo que puede provocar anemia y letargo. Los ectoparásitos también portan patógenos que pueden causar enfermedades potencialmente mortales, como la ehrlichiosis en perros y la citauxzoonosis en gatos. Además, pueden transmitir endoparásitos, como la dirofilariasis transmitida por mosquitos y las tenias transmitidas por pulgas.

Algunos ectoparásitos, como los ácaros de la sarna, también pican a los humanos y causan erupciones con picazón. Además, las garrapatas y pulgas que las mascotas traen a casa pueden transmitir enfermedades infecciosas a los humanos.

Esto incluye la enfermedad por arañazo de gato, causada por la bacteria Bartonella, que se transmite por las pulgas. Los gatos (especialmente los jóvenes) pueden tener grandes cantidades de esta bacteria en la sangre sin presentar síntomas. Las pulgas que se alimentan de Bartonella —los gatos infectados— eliminan la bacteria en sus heces. La enfermedad se llama enfermedad por arañazo de gato porque los gatos pueden introducir heces contaminadas en la piel al arañar.

Cuando la Bartonella se propaga al cuerpo, la mayoría de las personas infectadas desarrollan inflamación de los ganglios linfáticos cerca del lugar del arañazo, pero en personas inmunocomprometidas, la Bartonella puede causar enfermedades potencialmente mortales del corazón, los ojos, el bazo y el hígado.

Entre los endoparásitos, quizás los más peligrosos sean los anquilostomas (que se adhieren al revestimiento intestinal de la mascota y se alimentan de su sangre) y los gusanos del corazón (que causan enfermedades del corazón y las arterias pulmonares). Además de ser desagradables, los ascárides y las tenias son causas comunes de diarrea y retrasan el crecimiento en cachorros y gatitos.

Los gusanos en las heces de su mascota también pueden causar enfermedades en los humanos. Los anquilostomas pueden migrar a través de la piel, provocando una erupción cutánea llamada larva migrans cutánea (conocida por las antiestéticas erupciones en las nalgas de las personas que se sientan en playas contaminadas con excremento de perro en el Caribe). Los niños que juegan en areneros contaminados con heces pueden ingerir accidentalmente lombrices intestinales, que pueden migrar al ojo y causar ceguera (larva migrans ocular). Aunque es poco común, la ingestión involuntaria de huevos de la tenia Echinococcus puede causar una enfermedad hepática quística potencialmente mortal.

Afortunadamente, todas estas enfermedades se pueden evitar utilizando los productos preventivos adecuados contra los parásitos en las mascotas.

¿Cómo prevenir los parásitos?

A escala mundial, los productos para la prevención de parásitos en mascotas (conocidos como parasiticidas) representan un mercado multimillonario. La competencia entre las compañías farmacéuticas veterinarias ha impulsado el desarrollo de productos altamente eficaces, seguros y prácticos.

Elegir el adecuado para su mascota puede ser complicado, por lo que lo mejor es hablar con su veterinario al respecto. Esto se debe a que:

Los productos están disponibles en diferentes formulaciones. Estas incluyen tratamientos tópicos (también conocidos como tratamientos de aplicación localizada), masticables, inyectables y collares.

Algunos productos son de acción prolongada (se pueden administrar mensualmente o cada tres meses) e incluso de acción ultralarga (se pueden administrar anualmente).

Los productos varían en su capacidad para proteger contra parásitos y enfermedades. Existen preventivos que funcionan contra pulgas pero no contra garrapatas, así como productos combinados diseñados para prevenir pulgas, garrapatas, dirofilariasis y lombrices intestinales.

Algunos productos están etiquetados para la prevención de la garrapata americana del perro pero no contra la garrapata estrella solitaria (Amblyomma), o deben administrarse con mayor frecuencia para prevenir la garrapata Amblyomma. Algunos productos deben ser ingeridos por las garrapatas y pulgas para ser efectivos, mientras que otros repelen las garrapatas y evitan por completo sus picaduras. Muchos productos ahora contienen compuestos conocidos como isoxazolinas (fluralaner, lotilaner, sarolaner, afoxolaner), que son muy eficaces contra pulgas, garrapatas y ácaros, y actúan en un plazo de ocho horas.

Se necesitan productos que repelan ectoparásitos en regiones donde los parásitos pueden transmitir patógenos en un plazo de ocho horas.

Las directrices actuales del Consejo de Parásitos de Animales de Compañía establecen que todos los perros y gatos deben ser tratados durante todo el año y a lo largo de su vida contra garrapatas, pulgas, dirofilariasis y parásitos intestinales.

Sin embargo, se ha detectado resistencia a los parasiticidas en pulgas, garrapatas marrones del perro, dirofilariasis, anquilostomas y tenias, por lo que un enfoque único para todos podría no ser el más adecuado.

La aparición de parásitos resistentes es una preocupación importante que ha llevado al desarrollo de directrices basadas en el riesgo para el uso de parasiticidas en mascotas por parte de grupos como el Consejo Científico Europeo de Parásitos de Animales de Compañía y el Panel Canadiense de Expertos en Parasitología.

¿Son seguros los productos preventivos?

La mayoría de los productos son muy seguros si se usan según las instrucciones de la etiqueta. Sin embargo, muchos productos que contienen piretroides (incluidos los antipulgas y antigarrapatas que se venden en las tiendas de mascotas) son tóxicos para los gatos; tanto es así que usarlos incluso en un perro que convive con un gato puede provocar que este enferme.

También existen preocupaciones sobre la seguridad ambiental de los parasiticidas para mascotas. Los productos que contienen imidacloprid y fipronil son especialmente preocupantes, ya que persisten en el medio ambiente durante largos periodos.

Además de estar presentes en productos para mascotas, ambos se han utilizado ampliamente en la agricultura para prevenir daños en los cultivos. Debido a los efectos negativos del imidacloprid en las abejas, su uso en cultivos extensivos ha sido prohibido por la Unión Europea. Cuando las mascotas tratadas con parasiticidas tópicos o collares antiparasitarios se bañan, o cuando nadan en lagos y ríos, los parasiticidas pueden contaminar el medio ambiente y causar toxicidad en insectos acuáticos y peces. Los investigadores también han expresado su preocupación por los efectos en la reproducción de las aves que incorporan pelo de mascotas contaminado a sus nidos.

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La contribución relativa del uso de parasiticidas para mascotas a la contaminación ambiental frente a su uso en la agricultura sigue siendo un tema de acalorado debate, pero si su mascota nada, probablemente sea mejor evitar el uso de productos tópicos que se sabe que son tóxicos para los animales acuáticos.

Consejos generales para el uso seguro y responsable de parasiticidas: