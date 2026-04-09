Esta sencilla actividad es sorprendentemente buena para el cerebro

Cuando piensa en cómo mantenerse mentalmente ágil a medida que envejece, probablemente ensuciarse las manos con la tierra no sea una de las primeras estrategias que le vengan a la mente. Pero resulta que la jardinería puede ser beneficiosa para la salud cerebral.

"Es probable que la jardinería favorezca la salud cognitiva", afirmó Smita Patel, neuróloga integrativa y especialista en medicina del sueño de Endeavor Health. "No porque prevenga la demencia de forma definitiva, sino porque combina la actividad física, la estimulación mental, la reducción del estrés y otros hábitos de vida saludables en una sola actividad".

Lo que muestra la investigación

“La investigación [sobre este tema] es más convincente de lo que cabría esperar de una actividad asociada con sombreros para el sol y opiniones firmes sobre el mantillo”, dijo Jordan Weiss, profesor asistente en la división de medicina de precisión y el Instituto de Envejecimiento Óptimo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Un estudio reciente, que incluyó a casi 137 mil participantes de 45 años o más, reveló que las personas que realizaban actividad física con regularidad, incluyendo actividades como la jardinería y el cuidado del jardín, tenían menos probabilidades de reportar problemas de memoria y limitaciones en el funcionamiento diario relacionados con el deterioro cognitivo. Esta relación parecía explicarse, en parte, por mayores niveles de actividad física y menores tasas de depresión.

"La jardinería, por sí sola, influye en casi todos los factores del estilo de vida que las investigaciones sobre la salud cerebral ya han confirmado: actividad física, reducción del estrés, conexión social, calidad del sueño y estimulación mental sostenida", afirmó Weiss. "Cuando una actividad coincide tan bien con la evidencia científica, es más difícil descartarla como algo irrelevante".

Un estudio longitudinal independiente, que siguió a los participantes desde la infancia hasta la edad adulta avanzada, descubrió que aquellos que declararon practicar la jardinería (desde "rara vez" hasta "frecuentemente") a los 79 años tenían mejores habilidades de pensamiento y memoria, y mostraron un rendimiento cognitivo más sólido en relación con su nivel de referencia infantil, que aquellos que nunca practicaron la jardinería.

Sin embargo, los jardineros no experimentaron un deterioro cognitivo más lento entre los 79 y los 90 años. Los hallazgos sugieren que la jardinería puede favorecer el envejecimiento cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta avanzada, pero es posible que no proteja contra afecciones como la demencia en la vejez.

Esto nos lleva a una conclusión más amplia: "Se trata de grandes estudios de asociación que no nos proporcionan pruebas suficientes para recomendar la jardinería como una forma específica de prevenir la demencia", afirmó Anna Nordvig, neuróloga de Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian.

Pero eso no significa que no pueda ayudarte a mantenerte mentalmente ágil a lo largo de los años. La jardinería activa varios sistemas cerebrales a la vez, incluyendo el movimiento, el procesamiento sensorial, las funciones automáticas y el pensamiento de alto nivel, señaló Nordvig.

Cómo la jardinería puede promover la salud cognitiva

Como mencionaron algunos expertos, la jardinería es una actividad compleja que puede favorecer la cognición de diversas maneras. A continuación, se describen algunas de las formas específicas en que podría ser beneficiosa.

Lo pone en movimiento

Cavar, plantar y desherbar son actividades aeróbicas de intensidad baja a moderada, que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro y se asocian con un menor riesgo de deterioro cognitivo, explicó Patel. "La actividad física es una de las maneras con mayor respaldo científico de favorecer la salud cerebral a largo plazo".

El ejercicio también aumenta los niveles de BDNF, un factor de crecimiento que ayuda a mantener el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la formación de recuerdos nuevos y a largo plazo, y que a menudo se reduce en la demencia, según Ashwini Nadkarni, profesora adjunta de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard.

Hasta el momento, ninguna investigación sugiere que exista una cantidad específica de tiempo que se deba dedicar a la jardinería (o al ejercicio físico) para obtener beneficios cognitivos. "Lo que sí nos indica la literatura sobre actividad física en general es que la constancia importa más que cualquier sesión aislada, y que la actividad regular siempre supera a la actividad esporádica", afirmó Weiss.

Desafíe su cerebro

Una de las maneras más efectivas de mantener la mente ágil es introducir estímulos nuevos o constantes en la vida diaria.

“Más allá de los beneficios físicos, la jardinería proporciona estimulación mental (planificación, recuerdo del cuidado de las plantas y resolución de problemas), lo que activa la memoria y la función ejecutiva, contribuyendo a un deterioro cognitivo más lento con el tiempo”, dijo Patel.

Además, activa simultáneamente múltiples sistemas cognitivos, lo que "puede ayudar a fortalecer la resistencia del cerebro contra el deterioro", añadió Weiss.

Reduce el estrés

Algunas investigaciones sugieren que el estrés crónico puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Una posible explicación es cómo el estrés puede interferir con la calidad del sueño. Un estudio reveló que quienes dormían menos de seis horas por noche tenían más probabilidades de desarrollar demencia en el futuro.

Pasar más tiempo en la naturaleza suele recomendarse como una forma de controlar el estrés y promover una sensación general de bienestar. "Los entornos naturales restauran la atención y reducen la fatiga mental", afirmó Weiss. "El estrés crónico daña el cerebro con el tiempo, por lo que cualquier cosa que lo reduzca de forma fiable merece ser tomada en serio".

Otras formas de reducir el riesgo de demencia

Recuerde que la jardinería no es la panacea para la prevención de la demencia. Más bien, "probablemente aporta una pequeña pero significativa pieza del rompecabezas", dijo Patel, pero "no es una solución por sí sola".

Para mantener el cerebro y la capacidad cognitiva en óptimas condiciones, es necesario adoptar muchos cambios en el estilo de vida y ser constante con ellos.

Según Weiss, otras formas en que puedes ayudar a su cerebro incluyen:

Cuidar su salud cardiometabólica, ya que la presión arterial alta, el colesterol y el azúcar en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro con el tiempo.

Siga aprendiendo cosas nuevas (un idioma, un instrumento o una habilidad como tejer) para mantener su cerebro en constante adaptación.

Dedique tiempo a sus amigos y a su comunidad: socializar con regularidad se ha asociado con un menor riesgo de demencia.

Procure hacer al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, tal como sugieren las Directrices de Actividad Física para Estadounidenses.

Siga una dieta conocida por favorecer la salud cerebral, como la dieta mediterránea o la dieta DASH.

Hágase una revisión auditiva y solucione cualquier problema, ya que la pérdida auditiva no tratada se considera uno de los mayores factores de riesgo modificables para la demencia.

Sin importar la edad, es importante empezar a pensar en la salud cerebral desde ahora, dijo Weiss.

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"Los cambios biológicos asociados con la demencia generalmente comienzan de 15 a 20 años antes de que aparezcan los síntomas", explicó.

"Los hábitos adquiridos en los 40 y 50 años son más importantes de lo que la mayoría de la gente cree". Así que, por el bien de su cerebro, tome la pala, arremánguese y no tema ensuciarse un poco.