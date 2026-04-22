Los incendios forestales aumentan el riesgo de padecer varios tipos de cáncer: ¿Cuáles son?

La exposición prolongada al humo de los incendios forestales puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, según un estudio presentado este martes en una reunión de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

La investigación, aún pendiente de revisión por pares, reveló que las personas expuestas a niveles elevados de humo de incendios forestales durante los tres años anteriores presentaban un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, colorrectal, de mama, de vejiga y de sangre. El estudio se basó en una base de datos a largo plazo que siguió a más de 91 mil personas.

A medida que los incendios forestales empeoran y aumentan en frecuencia debido al cambio climático, el autor principal de la investigación sugiere que el humo podría convertirse en un factor clave en el desarrollo de cánceres.

Este trabajo se suma a la creciente evidencia de los daños asociados con los incendios forestales, que abarcan desde un mayor riesgo de problemas de salud agudos como el asma, hasta riesgos cardiovasculares como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.

Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health halló que la exposición prolongada a los incendios forestales podría estar relacionada con un mayor riesgo de tumores cerebrales y pulmonares.

El estudio más reciente sugiere que, con los niveles actuales de exposición al humo, 19 casos de cáncer de pulmón por cada cien mil personas al año podrían atribuirse a los incendios forestales, afirmó Shuguang Leng, epidemiólogo molecular especializado en cáncer del Centro Oncológico Integral de la Universidad de Nuevo México y autor principal del estudio.

Dado que el consumo de cigarrillos ha disminuido, pero se prevé que la actividad de los incendios forestales aumente, esto podría significar que "el humo de los incendios forestales se convierta en un factor cada vez más importante en la incidencia del cáncer en Estados Unidos", afirmó Leng. Y esto también podría cambiar los tipos de cáncer de pulmón que padece la población. Algunos cánceres de pulmón, explicó, tienen más probabilidades de estar relacionados con el tabaquismo, mientras que otros suelen ser causados ​​por la contaminación del aire.

“Eso afectará a las pruebas de detección. Eso afectará al tratamiento”, dijo Leng.

El estudio no pudo demostrar que los incendios forestales causaran el aumento del riesgo de cáncer. Sin embargo, la exposición a los carcinógenos presentes en el humo de los incendios forestales podría contribuir al desarrollo de nuevos cánceres o provocar inflamación, lo que podría favorecer el crecimiento de tumores.

Leng y sus colegas calcularon que por cada aumento en la exposición al humo de los incendios forestales, aumentaba el riesgo de padecer varios tipos de cáncer. Una medida clave de la exposición al humo de los incendios forestales es la concentración de partículas ultrafinas en suspensión, con un diámetro inferior a 2.5 micrómetros, aproximadamente una trigésima parte del diámetro de un cabello humano.

Cuando la exposición a estas diminutas partículas aumenta en 1 microgramo por litro durante un período de tres años, el riesgo de cáncer se incrementa notablemente. Leng comparó este aumento de exposición con la exposición a una semana de humo de incendios forestales al mes durante un período de tres años. Este nivel de exposición se asoció con un riesgo duplicado de cáncer de pulmón, cáncer colorrectal y cáncer de mama, así como con un riesgo un 249% mayor de cáncer de vejiga y un riesgo un 63% mayor de cánceres de la sangre.

Leng afirmó que este aumento del riesgo de cáncer de pulmón era aproximadamente similar al aumento del riesgo asociado al tabaquismo leve o moderado.

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Con casi el 78 por ciento de Estados Unidos afectado por condiciones de sequía o sequedad anormales, crece la preocupación de que la próxima temporada de incendios forestales pueda ser particularmente grave.

La formación de El Niño y las temperaturas muy cálidas del mar en el Pacífico Norte podrían contribuir a que se produzcan más tormentas eléctricas este año, las cuales vienen acompañadas de rayos que pueden provocar incendios.