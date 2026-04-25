El plan de Pablo Escobar para secuestrar a Michael Jackson que confirmó el hijo del narcotraficante

“Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, fueron las palabras de Juan Pablo Escobar Henao, hijo del fundador del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en el capítulo “Aprender a Renunciar” de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, en la que cuenta cuál era el plan de su padre para secuestrar al cantante estadounidense Michael Jackson.

La serie, disponible en la plataforma Disney+, narra, según Escobar Henao, “lo que se vive al interior de una familia rodeada de violencia, de gente muy mala, y es una mirada única; el resto son burdas imitaciones”.

Aunque Pablo Escobar falleció cuando su hijo tenía 16 años, la serie expone la ausencia de una infancia “normal” y distintos episodios de su vida que lo marcaron durante esa etapa.

Uno de esos episodios fue la celebración de uno de sus cumpleaños. Escobar Henao menciona que, durante la preparación de su fiesta, el capo tomó la decisión de intentar contratar a Michael Jackson, ya que él era muy fan del artista.

Su fanatismo era tan grande que llegó al punto de pedirles a los sicarios que lo cuidaban que pintaran un mural con el rostro del cantante en una de sus habitaciones.

Cuando el niño se enteró de que Jackson estaría en su fiesta de cumpleaños, según narra él mismo, sintió mucha emoción, ya que conocería a uno de sus ídolos.

Sin embargo, esa felicidad se desvaneció con el paso de los días, debido a que el pequeño Juan Pablo escuchó una conversación en la que su padre indicaba que pagaría tres millones de dólares por tener al “Rey del Pop” en Colombia, una cifra que recuperaría con el rescate del secuestro del cantante.

El principal motivo del secuestro era que Pablo Escobar tenía un gran odio hacia las figuras que representaban a Estados Unidos.

Esta conversación motivó a Escobar Henao a modificar su relación con el artista, y les indicó a sus padres que ya no era seguidor del cantante ni de la música estadounidense; sin embargo, esto lo dijo para evitar que el plan se llevara a cabo.

En la serie también explica que tuvo que renunciar a varias cosas que le gustaban por miedo a que su padre las destruyera.

Además, el hijo del capo cuenta que no tuvo amigos cuando era niño, por el temor que las demás personas le tenían a su padre.