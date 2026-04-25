Netflix mayo 2026: catálogo de estrenos con series, películas y documentales

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Netflix mayo 2026: catálogo de estrenos con series, películas y documentales

¿Qué contenido nuevo lanza Netflix en mayo 2026 y cuándo se estrena? Acá le damos todos los detalles

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Netflix mayo 2026: catálogo de estrenos con series, películas y documentales

Las cuatro estaciones se estrena en Netlix en mayo. (Foto Prensa LIbre: tomada del tráiler de Youtube)

¿Qué trae Netflix de novedoso para mayo.

Acá le contamos sobre los estrenos para el mes que está por comenzar, hay para todos los gustos.

Netflix trae una gran variedad de series, pero el 1 de mayo estrena varias películas, para disfrutar el fin de semana largo.

Némesis, 14 de mayo

Un implacable policía de los ángeles se obsesiona por atrapar  al ladrón de una serie de robos audaces.

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Berlín y la dama del armiño, 15 de mayo

Sevilla es el lugar perfecto, pero para el robo de una gran obra de arte. Así que Berlín reúne a su equipo y planea el atraco.

The Borough: Jubilación rebelde, 21 de mayo

En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales debe evitar que les roben lo único que tienen: el tiempo.

Las cuatro estaciones, 28 de mayo

La larga amistad entre tres parejas se pone a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica la tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.

Series que llegan en mayo 2026 a Netflix

  • 4 de mayo: Dr. Seuss: ¡Horton!: temporada 2
  • 4 de mayo: El Señor de las Moscas
  • 6 de mayo: Los peores ex del mundo: temporada 2
  • 8 de mayo: Mi némesis con aires de realeza
  • 8 de mayo: Thank you, Next
  • 11 de mayo: Jeopardy! Cultura pop
  • 12 de mayo: Devil May Cry
  • 13 de mayo: Entre padre e hijo
  • 14 de mayo: Nemesis
  • 15 de mayo: Berlín y la dama de armiño
  • 15 de mayo: The Wonderfools
  • 21 de mayo: The Boroughs: Jubilación rebelde
  • 22 de mayo: Futuro Desierto
  • 26 de mayo: El grandioso hostal del gran Jae-seok
  • 28 de mayo: Las cuatro estaciones: temporada 2
  • 29 de mayo: Brasil 70: La saga del tricampeonato

Películas que llegan en mayo 2026 a Netflix

El yerno: 1 de mayo

El yerno es una mirada aguda, oscura y dolorosamente divertida del “gran sueño mexicano”: la tragicomedia de ser mexicano y querer “triunfar” a cualquier costo. Grandes sueños, atajos fáciles y enormes caídas.

  • 1 de mayo: Intercambiados (infantil)
  • 1 de mayo: El yerno
  • 1 de mayo: Hércules
  • 1 de mayo: Sr. y Sra. Smith
  • 1 de mayo: Lady, la vendedora de rosas
  • 1 de mayo: Mi querida señorita
  • 7 de mayo: Sangre asesina
  • 8 de mayo: Criaturas luminosas
  • 16 de mayo: Black Phone II
  • 22 de mayo: Las damas primero

Documentales que estrena Netflix en Mayo

  • 7 de mayo: Tetracampeones: Brasil volvió a creer
  • 13 de mayo: El autobús: La huelga de la selección francesa
  • 21 de mayo: James

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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