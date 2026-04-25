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Netflix mayo 2026: catálogo de estrenos con series, películas y documentales
¿Qué contenido nuevo lanza Netflix en mayo 2026 y cuándo se estrena? Acá le damos todos los detalles
Las cuatro estaciones se estrena en Netlix en mayo. (Foto Prensa LIbre: tomada del tráiler de Youtube)
¿Qué trae Netflix de novedoso para mayo.
Acá le contamos sobre los estrenos para el mes que está por comenzar, hay para todos los gustos.
Netflix trae una gran variedad de series, pero el 1 de mayo estrena varias películas, para disfrutar el fin de semana largo.
Némesis, 14 de mayo
Un implacable policía de los ángeles se obsesiona por atrapar al ladrón de una serie de robos audaces.
Berlín y la dama del armiño, 15 de mayo
Sevilla es el lugar perfecto, pero para el robo de una gran obra de arte. Así que Berlín reúne a su equipo y planea el atraco.
The Borough: Jubilación rebelde, 21 de mayo
En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales debe evitar que les roben lo único que tienen: el tiempo.
Las cuatro estaciones, 28 de mayo
La larga amistad entre tres parejas se pone a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica la tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.
Series que llegan en mayo 2026 a Netflix
- 4 de mayo: Dr. Seuss: ¡Horton!: temporada 2
- 4 de mayo: El Señor de las Moscas
- 6 de mayo: Los peores ex del mundo: temporada 2
- 8 de mayo: Mi némesis con aires de realeza
- 8 de mayo: Thank you, Next
- 11 de mayo: Jeopardy! Cultura pop
- 12 de mayo: Devil May Cry
- 13 de mayo: Entre padre e hijo
- 14 de mayo: Nemesis
- 15 de mayo: Berlín y la dama de armiño
- 15 de mayo: The Wonderfools
- 21 de mayo: The Boroughs: Jubilación rebelde
- 22 de mayo: Futuro Desierto
- 26 de mayo: El grandioso hostal del gran Jae-seok
- 28 de mayo: Las cuatro estaciones: temporada 2
- 29 de mayo: Brasil 70: La saga del tricampeonato
Películas que llegan en mayo 2026 a Netflix
El yerno: 1 de mayo
El yerno es una mirada aguda, oscura y dolorosamente divertida del “gran sueño mexicano”: la tragicomedia de ser mexicano y querer “triunfar” a cualquier costo. Grandes sueños, atajos fáciles y enormes caídas.
- 1 de mayo: Intercambiados (infantil)
- 1 de mayo: El yerno
- 1 de mayo: Hércules
- 1 de mayo: Sr. y Sra. Smith
- 1 de mayo: Lady, la vendedora de rosas
- 1 de mayo: Mi querida señorita
- 7 de mayo: Sangre asesina
- 8 de mayo: Criaturas luminosas
- 16 de mayo: Black Phone II
- 22 de mayo: Las damas primero
Documentales que estrena Netflix en Mayo
- 7 de mayo: Tetracampeones: Brasil volvió a creer
- 13 de mayo: El autobús: La huelga de la selección francesa
- 21 de mayo: James