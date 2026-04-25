Netflix mayo 2026: catálogo de estrenos con series, películas y documentales

¿Qué trae Netflix de novedoso para mayo.

Acá le contamos sobre los estrenos para el mes que está por comenzar, hay para todos los gustos.

Netflix trae una gran variedad de series, pero el 1 de mayo estrena varias películas, para disfrutar el fin de semana largo.

Némesis, 14 de mayo

Un implacable policía de los ángeles se obsesiona por atrapar al ladrón de una serie de robos audaces.

Berlín y la dama del armiño, 15 de mayo

Sevilla es el lugar perfecto, pero para el robo de una gran obra de arte. Así que Berlín reúne a su equipo y planea el atraco.

The Borough: Jubilación rebelde, 21 de mayo

En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales debe evitar que les roben lo único que tienen: el tiempo.

Las cuatro estaciones, 28 de mayo

La larga amistad entre tres parejas se pone a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica la tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.

Series que llegan en mayo 2026 a Netflix

4 de mayo: Dr. Seuss: ¡Horton!: temporada 2

4 de mayo: El Señor de las Moscas

6 de mayo: Los peores ex del mundo: temporada 2

8 de mayo: Mi némesis con aires de realeza

8 de mayo: Thank you, Next

11 de mayo: Jeopardy! Cultura pop

12 de mayo: Devil May Cry

13 de mayo: Entre padre e hijo

14 de mayo: Nemesis

15 de mayo: Berlín y la dama de armiño

15 de mayo: The Wonderfools

21 de mayo: The Boroughs: Jubilación rebelde

22 de mayo: Futuro Desierto

26 de mayo: El grandioso hostal del gran Jae-seok

28 de mayo: Las cuatro estaciones: temporada 2

29 de mayo: Brasil 70: La saga del tricampeonato

Películas que llegan en mayo 2026 a Netflix

El yerno: 1 de mayo

El yerno es una mirada aguda, oscura y dolorosamente divertida del “gran sueño mexicano”: la tragicomedia de ser mexicano y querer “triunfar” a cualquier costo. Grandes sueños, atajos fáciles y enormes caídas.

1 de mayo: Intercambiados (infantil)

1 de mayo: El yerno

1 de mayo: Hércules

1 de mayo: Sr. y Sra. Smith

1 de mayo: Lady, la vendedora de rosas

1 de mayo: Mi querida señorita

7 de mayo: Sangre asesina

8 de mayo: Criaturas luminosas

16 de mayo: Black Phone II

22 de mayo: Las damas primero

Documentales que estrena Netflix en Mayo