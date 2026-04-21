“Michael”: la cinta que retrata la infancia y ascenso de Michael Jackson

Desde el ritmo de sus pies imparables, cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five, hasta el éxito mundial, Michael explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte, en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

La película llega a Guatemala en su estreno el miércoles 22 de abril, tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, que se dio un baño de multitudes durante tres días de celebraciones para presentar el filme.

Esta película es el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, MICHAEL nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario para promocionar lo que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta Michael es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión: la grabación del anuncio de Pepsi, en 1984, en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

Este capítulo, que se muestra en la película, significó para él tanto un cambio físico, por la pérdida de cabello en la zona afectada, como personal.

Son algunos de los detalles que cuenta un filme en el que dos actores dan vida a Jackson. El pequeño Juliano Valdi lo interpreta de niño y su sobrino Jaafar, en sus inicios como estrella.

La película llega a los cines tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, que se dieron un baño de multitudes con tres días de celebraciones para presentar el filme. (Foto Prensa Libre: EFE)

Jaafar Jackson, genética y trabajo para ser Michael

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

Este episodio tuvo lugar el primer día de grabación, en el estadio Wembley (Londres), para recrear el Bad World Tour (1988), donde llevó a cabo "una de las actuaciones más difíciles", según destacó Fuqua en Berlín.

El trabajo de Jaafar ese día fue todo lo que el productor Graham King y Fuqua necesitaron para convencerse de las capacidades del joven de 29 años, que, según confesó, nunca quiso ser actor y ocultó durante casi un año el papel a su familia, porque quería estar totalmente seguro de estar a la altura de este reto.

Incluso la matriarca del clan, Katherine Jackson, se mostró conforme con la decisión al ver la prueba de cámara de Jaafar y afirmó: "Ese es Michael".

Jafaar es sobrino de Michael Jackson y da vida al personaje de su tío. (Foto Prensa Libre: EFE)

Jaafar creció en la casa familiar de los Jackson, en Encino (California), que el cantante, amante de los animales, convirtió en un pequeño zoológico particular con un chimpancé, llamado Bubbles (Burbujas), una jirafa o una llama, entre otros animales a los que el artista consideraba "amigos".

En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de Thriller y los Grammy que se acumulaban en sus manos en la gala de 1984.

Una relación complicada con su padre

No todo fue un camino de rosas para el cantante de Billie Jean, y es que la difícil relación con su padre, Joseph Jackson (interpretado por Colman Domingo), dominó la primera etapa de su vida, como cuenta el filme.

El patriarca obligaba a los hermanos Jackson a ensayar incansablemente para sus actuaciones con los Jackson Five, que los catapultaron a la fama.

Domingo aportó su propia perspectiva familiar al personaje y lo comparó con su padrastro, un hombre con estudios limitados y de clase obrera, que era "muy duro" con el actor, aunque aseguró que su objetivo era que aprendiera "a ser responsable, a no meterse en líos y a tener una gran ética de trabajo".

"Creo que para entender a Joe hay que comprender lo diferente que era ser padre en aquella época", reflexionó en el panel de Berlín.

El comportamiento del padre hacia Michael Jackson se refleja, por ejemplo, en los comentarios hacia su hijo sobre su nariz, que generaron un grave complejo en el artista, que se sometió a múltiples operaciones estéticas.

En contraste, la madre de Michael Jackson, interpretada por Nia Long, creó un espacio "basado en el amor y la seguridad" para su hijo pequeño.