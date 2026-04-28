¿Qué hacen hoy los hermanos de Michael Jackson? Así es su vida en 2026

Joe y Katherine Jackson tuvieron diez hijos en Gary, Indiana, Estados Unidos, donde sembraron y desarrollaron su talento musical. Juntos integraron la agrupación The Jackson 5; pero con el tiempo, algunos caminos distintos.

Michael Jackson, el “rey del pop”, se convirtió en uno de los artistas más sobresalientes del mundo. Pese a la polémica que lo rodeó, destacó por su talento, su voz y sus pasos de baile, que se convirtieron en su sello. Murió en el 2009, a los 50 años. Su álbum Thriller (1982) sigue siendo el disco más vendido de la historia.

Su hermana mayor, Rebbie Jackson, tiene 75 años. Luego de cantar junto a sus hermanos, emprendió su carrera como solista en 1980. Su canción más famosa es Centipede, compuesta por Michael. Su hijo Austin Brown también es músico; ambos cantaron juntos el 30 de enero del 2026 en Malibú.

Jackie Jackson, uno de los fundadores y voces principales de The Jackson 5, tiene 74 años. Sigue activo en la música, es productor discográfico y continúa presentándose con sus hermanos en The Jacksons.

Tito Jackson falleció en el 2024, a los 70 años, debido a un ataque cardíaco mientras conducía de Nuevo México a Oklahoma. Era el guitarrista del grupo y, en su carrera como solista, lanzó álbumes como Tito Time (2016) y Under Your Spell (2021).

Jermaine Jackson tiene 71 años. En 1976 decidió abandonar el grupo y continuar su carrera en Motown, pero se reintegró a The Jackson 5 en 1984. Es el padre de Jaafar Jackson, quien protagoniza la película biográfica de Michael.

La Toya Jackson, de 69 años, construyó una carrera musical propia con nueve álbumes e incursionó en la televisión.

Marlon Jackson, también de 69 años, continúa con sus hermanos en The Jacksons y lanzó un álbum como solista: Baby Tonight (1987). Incursionó en los negocios y creó Black Family Channel. Desde el 2015 dirige la Study Peace Foundation, organización dedicada a promover la paz en el mundo.

Brandon Jackson era el mellizo de Marlon, pero murió pocas horas después de nacer, en 1957, por insuficiencia respiratoria.

Randy Jackson, de 64 años, se incorporó a The Jacksons en 1976, cuando Jermaine abandonó el grupo. En el 2018 fundó el sello discográfico Rhythm Nation, junto a su hermana Janet.

Janet Jackson, con 59 años, es la menor de los Jackson. Al igual que Michael, alcanzó fama mundial y se convirtió en una de las artistas más exitosas de su generación, con más de 100 millones de discos vendidos.

La historia de la familia Jackson ahora está en el cine, con el estreno de la película Michael. En su primer fin de semana de estreno, la producción alcanzó el primer puesto de la taquilla mundial, con una recaudación de US$217 millones, según datos del sitio Box Office Mojo. Y, según la revista Variety, este es el mejor debut de la historia de una película biográfica.