“El diablo viste a la moda 2” arrasa en taquilla: la cifra millonaria que logró en su primer fin de semana

Desde el panorama de la revista Runway, Andy Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly (Meryl Streep) se reencuentran tras su separación, pero esta vez en un momento en el que el periodismo y las revistas de moda se ven afectados por el internet, lo que provoca cambios abruptos.

Esta secuela, que busca repetir el éxito de su antecesora, El diablo viste a la moda, se ha convertido en un éxito de taquilla en su primer fin de semana en cines, al alcanzar el primer puesto en ventas con US$233 millones de recaudación a escala mundial, según datos de Box Office Mojo.

La agencia EFE destaca que solo en Estados Unidos y Canadá la película alcanzó US$77 millones. Su recaudación en los primeros días la llevó a desbancar a producciones como Michael, la biopic del rey del pop, que durante dos semanas había ocupado el primer lugar.

Según EFE, esta segunda entrega representa un salto en el debut, ya que la primera, estrenada en el 2006, debutó con US$27.5 millones. La saga ha liderado la taquilla en países como Reino Unido, Italia, España, Brasil e incluso Corea del Sur.

A diferencia de su antecesora, que sigue a Andy mientras trabaja en la revista Runway bajo el mando de Miranda Priestly, esta entrega aborda el cambio de perspectiva de la protagonista, quien busca avanzar en su carrera en el periodismo. Sin embargo, se ve envuelta en el mundo de la moda, las exigencias laborales y las transformaciones personales derivadas de su entorno.

La segunda entrega reúne nuevamente a Miranda Priestly (Meryl Streep), Emily Charlton (Emily Blunt) y Andy Sachs (Anne Hathaway), pero ahora desde contextos de poder distintos y con retos más complejos, como la adaptación del periodismo a la era digital y las crisis que rodean a Runway.

A diferencia de la primera, Andy Sachs ya no es una asistente tímida, sino que ha desarrollado una carrera en el periodismo; sin embargo, debe regresar a la revista tras el cierre del medio donde trabajaba. Miranda Priestly, por su parte, ha cambiado, pues las tendencias ya no las marca su revista, sino que reacciona a ellas.

Runway se ve envuelta en un escándalo de explotación laboral, lo que lleva a Andy a regresar con el objetivo de limpiar la imagen del lugar donde inició su carrera. No obstante, enfrenta problemas más graves, debido a las amenazas financieras que afectan a la revista, según destaca The New York Times.

Según el análisis de ese medio, las dificultades del periodismo aportan un peso mayor que en la primera entrega. Medios como Infobae señalan que esta película ofrece frescura y un tono que permite al público adentrarse nuevamente en el mundo de Runway