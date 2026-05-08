Alejandro Fernández, Michael Bublé y Katy Perry encabezarán las inauguraciones de la Copa Mundial FIFA 2026

La cuenta regresiva sigue avanzando para la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, donde 48 selecciones disputarán el máximo trofeo del futbol internacional. Este evento, que se ha consolidado como el más grande organizado por la FIFA, tendrá como anfitriones a Canadá, México y Estados Unidos.

La lista de artistas que se presentarán en las inauguraciones se dio a conocer un día después de que se revelara que la cantante colombiana Shakira interpretará el himno oficial de esta edición, titulado Dai Dai.

Medios internacionales destacan que esta edición tendrá tres inauguraciones, una por cada país anfitrión. Por medio de su página oficial, la FIFA reveló parte de la lista de artistas que se presentarán en cada inauguración.

México será el país anfitrión que dará por iniciados los encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 el próximo 11 de junio. Será el Estadio Ciudad de México el que reunirá a los artistas que participarán en la ceremonia de apertura, donde interpretarán éxitos que forman parte del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

Artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla formarán parte de la inauguración de México. A esta presentación le seguirán las de Canadá y Estados Unidos, el día de la inauguración de partidos en sus respectivos países.

La FIFA resaltó que las presentaciones, producidas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, tendrán un hilo conductor que llevará a las tres ceremonias a reinterpretar el trofeo de la Copa Mundial FIFA, pero con el estilo de la cultura de cada nación.

“Comenzando en Ciudad de México y continuando en los próximos días con Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y futbol”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Será a las 11.30 horas de México cuando dará inicio la presentación musical, pues, según señala la página de la FIFA, esta comenzará 90 minutos antes del partido.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

La segunda presentación estará a cargo de Canadá, que el 12 de junio, a las 13.30 horas locales (11.30 horas de Guatemala), dará paso a su participación en el Mundial, donde artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince se presentarán.

En esa inauguración, Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina, pero 90 minutos antes del partido los artistas llevarán al público por un recorrido de la cultura del país.

Ese mismo 12 de junio, Estados Unidos realizará su inauguración en Los Ángeles, donde artistas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla encabezarán la celebración.

El evento, que comenzará también 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, dará inicio a las 16.30 horas locales (15.30 horas de Guatemala).

Para este Mundial, 16 ciudades serán sedes de la máxima celebración del futbol, que llevará entre junio y julio del 2026 un total de 104 partidos.