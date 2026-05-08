Escenario
Cordillera de fuego: la película de Jayro Bustamante que tendrá estreno nacional en mayo
Uno de los cineastas más destacados del país, Jayro Bustamante, presentará en Guatemala su más reciente producción, Cordillera de fuego. El estreno nacional contará con alfombra verde y un conversatorio.
“Cordillera de Fuego”: es la quinta película de Jayro Bustamante. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción)
La Casa de Producción anunció el estreno nacional de la quinta película del director guatemalteco Jayro Bustamante, Cordillera de fuego, actividad que se realizará en Sololá.
Reconocido nacional e internacionalmente por producciones como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024), Jayro Bustamante trae a Guatemala su más reciente producción, después de recorrer diversos festivales de cine, en la que buscó fusionar la ciencia con el arte.
Cordillera de fuego se adentra en la realidad de los fenómenos naturales que Guatemala ha enfrentado en diversas ocasiones. Según la sinopsis, la producción aborda el momento en que se forma un nuevo volcán dentro de la cordillera de fuego, surgimiento que genera dos perspectivas en la sociedad.
Para los pobladores cercanos al área, este fenómeno representa una amenaza, ya que deben abandonar sus hogares para protegerse; mientras que, para otros, se convierte en una oportunidad de negocio.
María Mercedes Coroy vuelve a trabajar con el director después de éxitos como Ixcanul y La Llorona, pero esta vez interpreta a una vulcanóloga dedicada a proteger a las comunidades y luchar contra la corrupción.
La película recuerda la catástrofe del 2018, cuando el volcán de Fuego liberó flujos piroclásticos que dejaron cientos de muertes y miles de damnificados. La producción, que fue estrenada en un festival en Argentina, llegará al país y tendrá como sede de estreno Santiago Atitlán.
Fecha:
sábado 16 de mayo del 2026
Hora:
17 horas
Lugar:
Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk, Santiago Atitlán
Entrada:
Ingreso gratuito (cupo limitado hasta llenar aforo)
Agenda del evento
- 17 horas: ingreso del público
- 17.30 horas: alfombra verde con actores y director de la película
- 18 horas: proyección de la película
- 20 horas: conversatorio y fotografías
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