Cordillera de fuego: la película de Jayro Bustamante que tendrá estreno nacional en mayo

La Casa de Producción anunció el estreno nacional de la quinta película del director guatemalteco Jayro Bustamante, Cordillera de fuego, actividad que se realizará en Sololá.

Reconocido nacional e internacionalmente por producciones como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024), Jayro Bustamante trae a Guatemala su más reciente producción, después de recorrer diversos festivales de cine, en la que buscó fusionar la ciencia con el arte.

Cordillera de fuego se adentra en la realidad de los fenómenos naturales que Guatemala ha enfrentado en diversas ocasiones. Según la sinopsis, la producción aborda el momento en que se forma un nuevo volcán dentro de la cordillera de fuego, surgimiento que genera dos perspectivas en la sociedad.

Para los pobladores cercanos al área, este fenómeno representa una amenaza, ya que deben abandonar sus hogares para protegerse; mientras que, para otros, se convierte en una oportunidad de negocio.

María Mercedes Coroy vuelve a trabajar con el director después de éxitos como Ixcanul y La Llorona, pero esta vez interpreta a una vulcanóloga dedicada a proteger a las comunidades y luchar contra la corrupción.

La película recuerda la catástrofe del 2018, cuando el volcán de Fuego liberó flujos piroclásticos que dejaron cientos de muertes y miles de damnificados. La producción, que fue estrenada en un festival en Argentina, llegará al país y tendrá como sede de estreno Santiago Atitlán.

Fecha:

sábado 16 de mayo del 2026

Hora:

17 horas

Lugar:

Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk, Santiago Atitlán

Entrada:

Ingreso gratuito (cupo limitado hasta llenar aforo)

Agenda del evento

17 horas: ingreso del público

17.30 horas: alfombra verde con actores y director de la película

18 horas: proyección de la película

20 horas: conversatorio y fotografías

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.