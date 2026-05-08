Paseos con encanto 2026: un recorrido cultural, gastronómico e histórico por Santa Catarina Bobadilla para celebrar el Día de la Madre

Antigua Guatemala busca descentralizar el turismo y llevar a los visitantes del centro de la ciudad colonial a explorar los poblados que la rodean. Con los denominados Paseos con encanto, los asistentes podrán descubrir nuevos espacios llenos de arte, cultura, gastronomía y tradiciones.

Para este 10 de mayo, la aldea de Santa Catarina Bobadilla será el punto de encuentro para la celebración del Día de la Madre, con platillos típicos, artesanías guatemaltecas y dulces.

En esta actividad se presentará talento local, que ofrecerá gastronomía, artesanías y música en vivo, reflejo de la cultura de la aldea. Además, los visitantes podrán conocer más sobre la historia de este lugar, fundado a finales del siglo XVI y que ha mantenido su encanto colonial.

Según datos de la Municipalidad, Santa Catarina Bobadilla se ha convertido en el centro de producción de dulces típicos y es reconocida por albergar a Jesús Nazareno de la Salvación.

Este espacio, ideal para celebrar en familia el Día de la Madre, contará con transporte gratuito de ida y vuelta para turistas nacionales y extranjeros que deseen movilizarse desde el centro de Antigua Guatemala hacia la aldea. Tambien habrá música en vivo a cargo de la marimba Sonora Carolina, según comparte la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Fecha:

10 de mayo

Hora:

De 9 a 17 horas

Lugar:

Plazuela de Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala.

Entrada:

Ingreso libre

Habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala hacia Santa Catarina Bobadilla.

Cupo:

Quienes deseen utilizar el transporte para asistir a la actividad deberán registrarse en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform

Actividades:

Las Crepas del Ángel

Crepas

Pepián

Churrascos

Frappés

Limonadas

Poporopos

La Casita de Ema

Velas decorativas

Bisutería

Artesanías

Pinturas

Wilder’s World

Trabajos en madera, metal y piedra

D’Cami Crochet

Crochet y bisutería

Arte Colorido

Pinturas en diferentes materiales

Antojitos Emeli

Estofado

Mole

Pupusas

Panes con pollo

Panes con estofado

Nachos

Fresco de jamaica

Batidos

Dulces Típicos

Amplia variedad de dulces típicos antigüeños

Michelle González de León

Repostería

Tacos

Bebidas naturales

Crepas Grio

Crepas dulces

Hamburguesas

Estofado

Frescos

Variedades MyA

Manualidades de rosas eternas

Sulmi López

Comidas típicas

Frescos naturales

Panadería Carmelina

Panadería y repostería

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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