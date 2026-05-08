Paseos con encanto 2026: un recorrido cultural, gastronómico e histórico por Santa Catarina Bobadilla para celebrar el Día de la Madre

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Paseos con encanto 2026: un recorrido cultural, gastronómico e histórico por Santa Catarina Bobadilla para celebrar el Día de la Madre

En uno de los días más importantes del año, en el que se celebra a la matriarca del hogar, Santa Catarina Bobadilla abre sus puertas para ofrecer una experiencia única, con un paseo lleno de cultura, arte y dulces típicos.

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Celebra el dóa de las madres en el paseo con encanto de Santa Catarina Bobadilla, en Antigua Guatemala. (Foto cortesía: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Antigua Guatemala busca descentralizar el turismo y llevar a los visitantes del centro de la ciudad colonial a explorar los poblados que la rodean. Con los denominados Paseos con encanto, los asistentes podrán descubrir nuevos espacios llenos de arte, cultura, gastronomía y tradiciones.

Para este 10 de mayo, la aldea de Santa Catarina Bobadilla será el punto de encuentro para la celebración del Día de la Madre, con platillos típicos, artesanías guatemaltecas y dulces.

En esta actividad se presentará talento local, que ofrecerá gastronomía, artesanías y música en vivo, reflejo de la cultura de la aldea. Además, los visitantes podrán conocer más sobre la historia de este lugar, fundado a finales del siglo XVI y que ha mantenido su encanto colonial.

Según datos de la Municipalidad, Santa Catarina Bobadilla se ha convertido en el centro de producción de dulces típicos y es reconocida por albergar a Jesús Nazareno de la Salvación.

Este espacio, ideal para celebrar en familia el Día de la Madre, contará con transporte gratuito de ida y vuelta para turistas nacionales y extranjeros que deseen movilizarse desde el centro de Antigua Guatemala hacia la aldea. Tambien habrá música en vivo a cargo de la marimba Sonora Carolina, según comparte la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Fecha:

10 de mayo

Hora:

De 9 a 17 horas

Lugar:

Plazuela de Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala.

Entrada:

  • Ingreso libre
  • Habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala hacia Santa Catarina Bobadilla.

Cupo:

Quienes deseen utilizar el transporte para asistir a la actividad deberán registrarse en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform

Actividades:

Las Crepas del Ángel

  • Crepas
  • Pepián
  • Churrascos
  • Frappés
  • Limonadas
  • Poporopos

La Casita de Ema

  • Velas decorativas
  • Bisutería
  • Artesanías
  • Pinturas

Wilder’s World

  • Trabajos en madera, metal y piedra

D’Cami Crochet

  • Crochet y bisutería

Arte Colorido

  • Pinturas en diferentes materiales

Antojitos Emeli

  • Estofado
  • Mole
  • Pupusas
  • Panes con pollo
  • Panes con estofado
  • Nachos
  • Fresco de jamaica
  • Batidos

Dulces Típicos

  • Amplia variedad de dulces típicos antigüeños

Michelle González de León

  • Repostería
  • Tacos
  • Bebidas naturales

Crepas Grio

  • Crepas dulces
  • Hamburguesas
  • Estofado
  • Frescos

Variedades MyA

  • Manualidades de rosas eternas

Sulmi López

  • Comidas típicas
  • Frescos naturales

Panadería Carmelina

  • Panadería y repostería

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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