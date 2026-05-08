Escenario
Paseos con encanto 2026: un recorrido cultural, gastronómico e histórico por Santa Catarina Bobadilla para celebrar el Día de la Madre
En uno de los días más importantes del año, en el que se celebra a la matriarca del hogar, Santa Catarina Bobadilla abre sus puertas para ofrecer una experiencia única, con un paseo lleno de cultura, arte y dulces típicos.
Celebra el dóa de las madres en el paseo con encanto de Santa Catarina Bobadilla, en Antigua Guatemala. (Foto cortesía: Municipalidad de Antigua Guatemala)
Antigua Guatemala busca descentralizar el turismo y llevar a los visitantes del centro de la ciudad colonial a explorar los poblados que la rodean. Con los denominados Paseos con encanto, los asistentes podrán descubrir nuevos espacios llenos de arte, cultura, gastronomía y tradiciones.
Para este 10 de mayo, la aldea de Santa Catarina Bobadilla será el punto de encuentro para la celebración del Día de la Madre, con platillos típicos, artesanías guatemaltecas y dulces.
En esta actividad se presentará talento local, que ofrecerá gastronomía, artesanías y música en vivo, reflejo de la cultura de la aldea. Además, los visitantes podrán conocer más sobre la historia de este lugar, fundado a finales del siglo XVI y que ha mantenido su encanto colonial.
Según datos de la Municipalidad, Santa Catarina Bobadilla se ha convertido en el centro de producción de dulces típicos y es reconocida por albergar a Jesús Nazareno de la Salvación.
Este espacio, ideal para celebrar en familia el Día de la Madre, contará con transporte gratuito de ida y vuelta para turistas nacionales y extranjeros que deseen movilizarse desde el centro de Antigua Guatemala hacia la aldea. Tambien habrá música en vivo a cargo de la marimba Sonora Carolina, según comparte la Municipalidad de Antigua Guatemala.
Fecha:
10 de mayo
Hora:
De 9 a 17 horas
Lugar:
Plazuela de Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala.
Entrada:
- Ingreso libre
- Habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala hacia Santa Catarina Bobadilla.
Cupo:
Quienes deseen utilizar el transporte para asistir a la actividad deberán registrarse en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform
Actividades:
Las Crepas del Ángel
- Crepas
- Pepián
- Churrascos
- Frappés
- Limonadas
- Poporopos
La Casita de Ema
- Velas decorativas
- Bisutería
- Artesanías
- Pinturas
Wilder’s World
- Trabajos en madera, metal y piedra
D’Cami Crochet
- Crochet y bisutería
Arte Colorido
- Pinturas en diferentes materiales
Antojitos Emeli
- Estofado
- Mole
- Pupusas
- Panes con pollo
- Panes con estofado
- Nachos
- Fresco de jamaica
- Batidos
Dulces Típicos
- Amplia variedad de dulces típicos antigüeños
Michelle González de León
- Repostería
- Tacos
- Bebidas naturales
Crepas Grio
- Crepas dulces
- Hamburguesas
- Estofado
- Frescos
Variedades MyA
- Manualidades de rosas eternas
Sulmi López
- Comidas típicas
- Frescos naturales
Panadería Carmelina
- Panadería y repostería
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