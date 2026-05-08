Rosalía actuará en el estreno de “Berlín y la dama del armiño”, la nueva precuela de “La casa de papel”

“Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín planea un nuevo atraco y reúne otra vez a su banda para ejecutarlo”, dice parte de la sinopsis de la historia que Netflix presentará en la nueva producción “Berlín y la dama del armiño”, una precuela de La casa de papel.

Esta producción, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, llegará a la plataforma de streaming Netflix el próximo 15 de mayo y está establecida como la última temporada de la precuela de La casa de papel.

Previo a su estreno mundial, se dio a conocer que la artista Rosalía interpretará, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), dos temas en honor del estreno de esta temporada.

Será en Sevilla donde la artista española se presentará al público para promocionar el estreno de esta producción, lo que llevó a los organizadores a colocar un escenario sobre el río Guadalquivir, donde se espera que actúe la cantante.

Medios como El Diario de Sevilla destacan que la artista ya se encuentra en esa ciudad, alojada a la espera de su actuación. Asimismo, el medio señala que el evento “ha agotado todas sus invitaciones”.

Se conoce que el cierre del evento de presentación de “Berlín y la dama del armiño” estará a cargo de Rosalía. Por su parte, organizadores destacaron a la Agencia EFE que habrá “una actuación musical muy especial” de una gran artista, aunque no confirmaron que se trate de Rosalía.

Berlín y la dama del armiño

“Uno de los golpes más grandes de la historia está a punto de iniciar”, dice la premisa de Netflix, que presenta su nueva producción inspirada en el éxito La casa de papel. Esta vez, el atraco comienza después de que Berlín recibe un encargo del Duque de Málaga.

Según Netflix Tudum, el duque buscaría que Berlín y su banda roben la icónica obra de Leonardo da Vinci “La dama del armiño”, lo que lleva al grupo a reunirse nuevamente.

Sevilla es parte del nuevo escenario que mostrará esta producción y donde se desarrollará la historia, pues Berlín planea robarle al propio Duque de Málaga. El portal de Netflix explica que tanto Berlín como Damián fingirán que van a robar “La dama del armiño”, cuando en realidad buscan cobrar venganza.

El duque, que cree poder chantajear a Berlín, se verá envuelto en un problema, pues, según Netflix, esto despertará el lado oscuro del personaje.

Rosalía ya ha pisado el escenario donde mañana cantará en Sevilla



Conocemos que sólo será una canción, pero la puesta en escena promete pic.twitter.com/uEsKdV11MB — ♱rafa♱ (@rafaa_vt) May 8, 2026

Elenco de “Berlín y la dama del armiño”