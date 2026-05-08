Miley Cyrus será la primera artista nacida en los 90 con estrella en el Paseo de la Fama

Miley Cyrus, cantante y actriz estadounidense, tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, 20 años después del comienzo de su carrera, cuando protagonizó Hannah Montana en Disney Channel.

El próximo viernes 22 de mayo del 2026 será la ceremonia de revelación de la estrella con el nombre de la artista, quien se convertirá en la primera persona nacida en la década de 1990 en recibir esta distinción de la Cámara de Comercio de Hollywood, según la revista Variety.

Cyrus será galardonada en la categoría de Grabación, por lo que su estrella estará situada en el 7060 de Hollywood Boulevard, donde compartirá espacio con otras figuras de la música.

“Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y estamos encantados de honrarla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz”, declaró Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, en el comunicado oficial.

La noticia llegó unas semanas después del estreno de Hannah Montana: El documental, una producción especial de Disney que conmemora 20 años del lanzamiento del primer capítulo, en abril del 2006, donde la artista recordó con nostalgia la serie de televisión que la lanzó al estrellato y unió a varias generaciones.

Con este estreno también lanzó su más reciente tema, Younger You (“Tú más joven”), en marzo del 2026, con el que rinde homenaje a los inicios de su carrera.

“Younger You me ha encantado celebrar 20 años de Hannah Montana contigo. Esta canción es tuya como agradecimiento por la vida que hemos crecido juntos. Te quiero siempre”, publicó la artista al anunciar el nuevo tema, que formó parte del especial por el 20 aniversario de la serie de televisión.

Cyrus también destacó en los premios Grammy del 2024 con su himno de empoderamiento y amor propio Flowers, el cual ganó en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista. En el 2025 lanzó su noveno álbum, Something Beautiful (“Algo hermoso”), y recientemente recibió el Innovator Award en los iHeart Music Awards.