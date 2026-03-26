Hannah Montana cumple 20 años: Miley Cyrus y Selena Gómez recuerdan su pasado: “Éramos muy crueles”

Para muchos seguidores de Hannah Montana, el reencuentro entre Miley Cyrus y Selena Gómez evocó su infancia, cuando ambas actrices interpretaron a personajes marcados por una rivalidad dentro de la serie, una etapa que, según ellas, dejó huella en sus vidas.

Ambas forman parte de la llamada era dorada de Disney. Miley Cyrus dio vida a Miley Stewart y a su alter ego artístico, Hannah Montana, mientras que Selena Gómez interpretó a Mikayla, una cantante juvenil que competía con Hannah dentro de la trama.

Fuera de la pantalla, las actrices mantenían una relación cercana como figuras juveniles de Disney Channel. Tras su participación en la serie, Selena Gómez protagonizó Los hechiceros de Waverly Place, donde interpretó a Alex Russo.

En el especial realizado por Disney y transmitido en su plataforma de streaming, las actrices compartieron un reencuentro cargado de anécdotas. Sentadas en la icónica sala de la casa Stewart, recordaron sus enfrentamientos en pantalla, donde sus personajes competían constantemente, según destacó Infobae.

“Cuando lo veo ahora, éramos muy crueles”, dijo Miley Cyrus al referirse a los diálogos entre sus personajes. Selena Gómez coincidió: “No creo que hoy en día les permitieran decir ni la mitad de eso”.

Durante el encuentro, Gómez también expresó: “¡Yo era tan mala! Lo siento”. Uno de los momentos más destacados fue cuando Cyrus llevó a su invitada al armario del set, donde le mostró el característico sombrero de Mikayla, lo que sorprendió a la actriz.

Episodios como Amigos, simplemente amigos también fueron recordados, en los que ambas competían por la atención de Jake Ryan, una rivalidad que, según medios como Infobae, incluso trascendió la ficción.

En un momento más íntimo, ambas exestrellas reconocieron el impacto de sus carreras en Disney. “Creaste cultura, cariño”, dijo Gómez al referirse al personaje de Cyrus, que marcó a varias generaciones.

Por su parte, la intérprete de Flowers destacó el impacto de Gómez en Los hechiceros de Waverly Place. Ambas coincidieron en que ya suman 20 años de conocerse y admirarse.

Disney+ informó que Hannah Montana: Especial 20.º aniversario está disponible en su plataforma y lo describió como una carta de amor para los seguidores de la serie, quienes podrán revivir momentos de nostalgia.

En este especial, Miley Cyrus reflexiona sobre el impacto de la serie en su vida en una entrevista con Alex Cooper, interpreta canciones como The Best of Both Worlds y regresa al antiguo set junto a figuras como su padre, Billy Ray Cyrus.