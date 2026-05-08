FIFA presenta “Illuminate”, el cuarto sencillo del álbum oficial del Mundial 2026

El álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 sigue creciendo. Este viernes 8 de mayo la FIFA presentó “Illuminate”, el cuarto sencillo del álbum oficial del torneo más grande del fútbol mundial, interpretado por Jessie Reyez y Elyanna.

La canción, producida por Cirkut, ganador de varios premios Grammy, fusiona R&B alternativo, pop e influencias del Medio Oriente en una propuesta musical que busca conectar culturas a través del fútbol y la música. Según la FIFA, el tema “rebosa energía y ritmos culturales para iluminar a aficionados de todo el planeta”.

Jessie Reyez es una cantante y compositora canadiense conocida por su estilo único que mezcla pop con R&B alternativo, mientras que Elyanna es una artista palestino-chilena que ha ganado reconocimiento internacional por sus composiciones que fusionan sonidos del Medio Oriente con la música pop contemporánea. Ambas artistas destinarán las ganancias del proyecto a diversas causas benéficas, añadiendo un componente solidario a una colaboración que promete convertirse en uno de los himnos del Mundial 2026.

Con “Illuminate” el álbum oficial del Mundial 2026 suma su cuarto sencillo tras los lanzamientos anteriores de “Lighter” de Jelly Roll y Carín León, “Por Ella” de Los Ángeles Azules y Belinda, y “Echo” de Daddy Yankee y Shenseea.

Cada canción aporta una perspectiva cultural y un sonido único al proyecto musical que acompaña al torneo que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en lo que promete ser una banda sonora tan diversa y multicultural como el propio torneo.

La elección de Jessie Reyez y Elyanna para “Illuminate” refleja la apuesta de la FIFA por representar la diversidad cultural de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026. Con artistas de Canadá, el mundo árabe, México, Colombia y Jamaica en los primeros cuatro sencillos, el álbum oficial del torneo busca conectar con aficionados de todos los rincones del planeta en una edición que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.