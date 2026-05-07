Shakira vuelve al Mundial con “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una de las artistas más reconocidas a escala mundial, Shakira será la encargada de interpretar la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Conocida por éxitos como Waka Waka (This Time for Africa), que dio vida al Mundial del 2010 disputado en Sudáfrica, y La la la, interpretada para el Mundial de Brasil 2014, la artista colombiana presentará el himno oficial de esta edición.

“Dai Dai” será el título de esta canción, que la propia Shakira anunció a través de sus redes sociales este 7 de abril con un video grabado en el estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. En el audiovisual, la cantante dio un adelanto del ritmo de la canción.

Junto con bailarines y un coro al ritmo de “Dai Dai”, expresión italiana que significa “vamos, vamos”, Shakira presentó la canción que se escuchará en distintos países durante el Mundial. El tema oficial será estrenado el próximo 14 de mayo.

Con una camiseta amarilla y una pantaloneta corta, similares al uniforme de la selección de Brasil, Shakira marca el ritmo del himno mientras baila junto con varios bailarines, en una coreografía que podría viralizarse en redes sociales como TikTok.

Con atuendos representativos de diversas selecciones del mundo, los bailarines acompañan a Shakira para introducir al público en la fiesta que traerá el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Dai Dai”.

Con ritmos caribeños, la cantante presenta esta nueva mezcla musical que, hasta el momento, parece que será interpretada en inglés, idioma predominante en parte de la región donde se disputará el Mundial, principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Otra de las sorpresas que deja ver el clip es el balón denominado “Trionda”, diseñado para Norteamérica 2026 y utilizado por la artista colombiana durante la grabación.

La escenografía se completa con algunos balones oficiales, como el de Mundiales de Alemania 2006 u Sudáfrica 2010. Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh canta el coro mientras aparecen los balones de aquellas ediciones.

En un estallido de luces y celebración, el clip pregunta al mundo “We Are Ready” (“Estamos listos”), en referencia a la cercanía de la Copa Mundial del 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.

Esta será la edición más grande organizada por la FIFA, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.