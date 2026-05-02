Museos en Guatemala enfrentan cierres y bajo presupuesto: ¿qué futuro tienen?

Con más de 120 espacios que resguardan, investigan, interpretan y exhiben el patrimonio material e inmaterial del país, los museos son puntos de encuentro entre la historia, la cultura y el conocimiento. No obstante, en los últimos años han enfrentado falta de recursos y procesos de remodelación inconclusos.

Actualmente, el Ministerio de Cultura y Deportes señala que en Guatemala espacios como el Museo del Libro Antiguo, el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, el Museo de Santiago de los Caballeros y el Museo de Arte Colonial (MAC) permanecen cerrados, ya sea por órdenes judiciales, por remodelaciones que llevan años sin concluir u otras razones.

El arqueólogo Javier Castillo, del Museo Miraflores, señala que los museos deben estar al servicio de la comunidad, pero enfrentan problemas como la falta de difusión y la ausencia de una cultura de museos en la sociedad. Además, indica que no existe una política que permita su expansión, lo que afecta tanto a museos públicos como privados.

La Asociación de Museos de Guatemala y el comité local del Consejo Internacional de Museos indican que existen más de 120 museos en el país —arqueológicos, de arte, etnología, historia, historia natural, ciencia y tecnología, universitarios y deportivos—, donde se conserva el conocimiento, el legado y las raíces del país.

La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural informó que los museos bajo la administración del Ministerio de Cultura son:

Palacio Nacional de la Cultura

Museo Nacional de Historia

Museo Nacional de Historia Natural “Jorge A. Ibarra”

Museo Nacional de Arqueología y Etnología (Munae)

Museo Regional de Santiago Sacatepéquez

Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales (Munag)

Museo Regional de Arqueología La Democracia “Rubén Chévez Van Dorne”

Museo Regional Mundo Maya

Museo Regional Sureste Petén

Estos espacios, son los que deben contar con presupuesto para su conservación, protección y difusión, además de otros cuatro que permanecen inhabilitados.

Uno de estos casos es el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, que permanece cerrado desde finales del 2022. Aunque inicialmente se atribuyó a daños en el techo y trabajos de remodelación, el recinto no ha sido reabierto, pese a que se había previsto su entrega en el 2024.

Por su parte, el Museo de Arte Colonial fue afectado por el retiro de piezas durante allanamientos realizados por el Ministerio Público bajo orden judicial, entre finales del 2025 y principios del 2026, y actualmente se encuentra en un proceso legal.

Fotografía del Museo de Arte Moderno de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El gestor cultural Roberto Broll señala que existe falta de inversión, múltiples cierres y manejo inadecuado de piezas, lo que pone en riesgo el patrimonio. “Aunque en algunos casos hay personal con experiencia, los constantes traslados de objetos alteran las condiciones necesarias para su conservación”, afirma.

Añade que no ha habido inversión sostenida en infraestructura y que el cierre de museos limita el acceso del público al patrimonio cultural.

Ante este escenario, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, reconoció que el presupuesto destinado a los museos es reducido. Indicó que el presupuesto total del ministerio asciende a Q1 mil 001.2 millones, uno de los más bajos del Gobierno.

Pese a ello, enfatiza que se está a tiempo de encauzar prioridades para que la atención a los museos sea prioritaria y destaca que es parte de los planes para su gestión al frente de la cartera.

Castillo explica que ningún museo es autosostenible, por lo que la falta de presupuesto afecta la conservación del patrimonio y su función educativa. En el caso de museos privados como el de Miraflores, explica que se procura mantener las colecciones con fondos de fundaciones, mientras que los museos públicos dependen del Estado.

Broll también subraya que el problema no es solo la asignación de recursos, sino su ejecución, ya que la baja ejecución limita acciones clave.

El investigador Rafael Carlos Castillo Taracena indica que Guatemala cuenta con un patrimonio rico y con capacidad para tener museos de alto nivel; sin embargo, no existe una tradición museológica actualizada y coherente a la diversidad cultural y social del país, y la cultura patrimonial ha estado históricamente vincula al coleccionismo privado.

La visión que se tiene sobre la función social del patrimonio cultural en los museos de Guatemala responde en buena medida a ésto.

¿Qué pasa con los museos que han sido cerrados o inhabilitados?

Sobre el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, el ministro indicó que se dará prioridad a evaluar el proceso de remodelación y el estado de su colección, que resguarda más de 100 años de historia del arte en Guatemala, así como el estado del inmueble.

En el caso del Museo de Arte Colonial, cuyas piezas se resguardan en el Palacio Nacional de la Cultura, señaló que ya se plantean acciones para intervenir las piezas que lo requieren, mantener su resguardo e iniciar conversaciones con la Municipalidad de Antigua Guatemala para definir una ruta sobre el uso del inmueble, así como acciones legales para devolver estos espacios al público.

Respecto de las piezas patrimoniales, indicó que las del Museo de Arte Colonial se encuentran en el Palacio Nacional de la Cultura, mientras que las de gran formato fueron trasladadas al Museo de Arte de Guatemala. La colección del Museo del Libro Antiguo también está resguardada en ese recinto, donde se aplican controles diarios de temperatura y técnicas de conservación.

Ante los cierres, el gestor cultural advierte que el principal riesgo es la dispersión o pérdida de piezas. Aunque existan registros, la pérdida de objetos implica un daño irreparable. Además, mantener las obras almacenadas y fuera de exhibición puede deteriorarlas y hacer que desaparezcan del imaginario colectivo.

“Afecta directamente su función social. Los museos son espacios de memoria; cuando estos desaparecen, también se pierde esa memoria. La historia deja de ser accesible para la población y pasa a ser de unos pocos”, señala Rafael Castillo Taracena.

Desde su perspectiva, estos cierres responden, en parte, a una lógica privatizadora del patrimonio, sumada a limitaciones presupuestarias y debilidades institucionales.

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¿Cuáles son las principales brechas que enfrenta el sistema de museos?

Según Broll, las principales brechas están relacionadas con la falta de atención gubernamental, lo que impacta en el recurso humano, el presupuesto y la planificación.

Aunque cada museo debe gestionar sus recursos, considera fundamental que las autoridades lideren acciones concretas para su fortalecimiento.

Un ejemplo es el Museo de Arte Moderno, que continúa cerrado pese a procesos de remodelación iniciados en administraciones anteriores, lo que genera preocupación sobre el estado de las obras.

Fotografía del Museo Nacional de Historia Natural de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Descentralización de museos

En cuanto a la descentralización o la creación de nuevos espacios, el Ministerio de Cultura destacó el papel de la Dirección de Desarrollo Cultural, que cuenta con alrededor de 60 casas de desarrollo cultural en el país, con la meta de establecer al menos una en cada municipio.

“Estas casas pueden servir precisamente para descentralizar la cultura. Es necesario ser creativos y explorar mecanismos como exposiciones itinerantes o proyectos que no requieran infraestructura permanente, lo cual facilita su implementación”, dijo el ministro.

Su implementación permitiría ampliar el acceso al arte, la memoria y la historia en distintos territorios.

El especialista Carrillo señala que la descentralización es necesaria, pero advierte que debe diferenciarse entre la creación de museos y la conservación del patrimonio, ya que abrir nuevos espacios no garantiza su adecuada protección si no existen estándares sólidos.

Futuro de los museos

Castillo advierte que la continuidad de cierres puede afectar la identidad y la memoria histórica de la población, ya que los museos permiten conocer y valorar el legado cultural.

Por ello, subraya que asignar presupuesto adecuado es clave, pues sin recursos no se pueden garantizar condiciones como ambientes controlados o materiales de restauración, muchos de los cuales deben importarse.

Rafael Castillo Taracena añade que este escenario podría derivar en una mayor participación del sector privado, incluso con capital internacional, en la conservación del patrimonio, lo que implicaría trasladar una responsabilidad del Estado hacia otros actores.

Broll recalca que existen oportunidades, especialmente por la infraestructura disponible, pero la falta de coordinación institucional limita su aprovechamiento. Por ejemplo, los esfuerzos de promoción turística pierden efectividad si los museos permanecen cerrados o inactivos.

Tecnología para los museos

Ante el avance de la tecnología, la Dirección General de Patrimonio reconoció la importancia de incorporar herramientas digitales en los museos para fortalecer la gestión, la conservación y la experiencia del visitante, por lo que su implementación forma parte de los planes a futuro.

Fotografía del interior del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)