Guatemala impulsa la recuperación del dintel maya del sitio arqueológico El Túnel; expertos afirman que pertenece al país

Uno de los cuatro dinteles pertenecientes a un sitio secundario del reino de Yaxchilán, que se ubicaba entre Chiapas y Guatemala, estaría en proceso de recuperación, luego de que un empresario privado entregara la pieza de piedra caliza con grabados mayas a México.

La pieza, que según el arqueólogo Stephen Houston, de la Universidad Brown, fue localizada por un explorador alrededor de 1950 —quien ocultó información sobre su ubicación por su deseo de escribir al respecto—, sería un dintel de piedra caliza originario de un sitio secundario que pertenece al reino de Yaxchilán.

El arqueólogo sostiene que la pieza pertenece a Guatemala y que proviene del período Clásico mesoamericano (600 a 900 d. C.). Además, sería uno de los cuatro dinteles que fueron extraídos del país, por lo que el Ministerio de Cultura y Deportes ha iniciado acciones para su recuperación.

Stephen Houston destacó que el paradero de los otros tres dinteles permanece en Estados Unidos: dos en colecciones privadas y otro en el Museo Kimbell, en Fort Worth, Texas.

Ante la incertidumbre sobre el proceso de recuperación de la pieza, Prensa Libre conversó con el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, quien compartió que, desde que se dio a conocer el tema el 17 de abril, la cartera ha dado seguimiento al caso, especialmente por medio de las instituciones relacionadas con el tráfico ilícito, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y el Viceministerio de Patrimonio.

Indicó que se trabaja en un expediente que permita a Guatemala sustentar una petición formal para su recuperación.

Luis Méndez Salinas explicó que el proceso se realizará por la vía diplomática, entre el Estado de Guatemala y el Estado de México, con el fin de recuperar la pieza. Detalló que la solicitud se busca completar lo antes posible para trasladarla al Ministerio de Relaciones Exteriores, que realizará la gestión correspondiente.

El titular de la cartera aseguró que ha recibido comunicación de varios profesionales, quienes han aportado información sobre este dintel de origen maya, la cual formará parte de los sustentos que se presentarán en la solicitud formal de recuperación. Derivado de este seguimiento inmediato, la Dirección de Investigación y Registro de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, emitió el dictamen técnico correspondiente.

Fotografía que muestra una pieza recuperada del Período Clásico mesoamericano (600900 d.C.) este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). Foto Prensa Libre:. EFE)

"Dicho análisis concluye que, con base en la información bibliográfica recopilada, los aportes de arqueólogos especializados y los estudios comparativos realizados, el denominado Dintel 1 proviene del sitio arqueológico El Túnel, ubicado en el departamento de Petén, por lo que se determina que forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación y por lo tanto protegido por el Decreto Gubernativo 26-97": recalca el Ministerio de cultura.

La recuperación del dintel también abrió en redes sociales la discusión sobre la recuperación de piezas arqueológicas. Al respecto, el funcionario señaló que no hay datos específicos sobre cuántas piezas fueron extraídas de Guatemala y que sería difícil identificarlas, debido a que la legislación para custodiar, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural es relativamente reciente, mientras que muchas extracciones ocurrieron siglos atrás.

Méndez Salinas añadió que durante siglos hubo un flujo de piezas bibliográficas, arqueológicas, artísticas y otros bienes que hoy se consideran patrimoniales y que no debieron salir del país. Sin embargo, actualmente forman parte de colecciones privadas o están en otros espacios, por lo que su recuperación mediante procesos legales resulta compleja, ya que muchas cuentan con documentación que respalda su tenencia.

Guatemala busca recuperar dintel pertenecientes a un sitio secundario del reino de Yaxchilán, que se ubicaba entre Chiapas y Guatemala. (Foto Prensa Libre:. EFE)

¿Se conoce el estado del dintel maya?

Ante la duda sobre la condición del dintel maya, el funcionario indicó que, por el momento, se han centrado en establecer la ruta diplomática para solicitar su recuperación. No obstante, señaló que, por lo observado, la pieza podría estar en buenas condiciones, ya que el relieve aún permanece y los glifos son legibles.

“Me parece que va a ser muy importante poder contar con esta pieza de vuelta”, dijo el ministro Méndez Salinas, ya que proviene de un área poco estudiada y que ha sido “históricamente depredada”.

Asimismo, el ministro destacó que el hecho de que esta pieza haya salido del país es relevante debido a su volumen, lo que evidencia la necesidad de adoptar “medidas urgentes” para fortalecer la capacidad del Estado de controlar los sitios arqueológicos y cerrar las fronteras al tráfico ilícito que afecta el valor arqueológico, científico y cultural del país.

En cuanto a la importancia de su recuperación, el ministro indicó que la pieza aporta contenido histórico, como fechas, nombres y hechos que enriquecen la historia y cultura del país.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) destacó que ha iniciado las comunicaciones correspondientes con el Ministerio de Cultura y Deportes, ente rector de la materia, para dar seguimiento a la información disponible.

Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas habla con Prensa Libre, sobre la recuperaciñon del Dintel maya. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)