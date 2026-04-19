Dintel maya entregado a México sería de Guatemala, según experto

Recientemente trascendió la noticia sobre la entrega de un dintel maya al Consulado mexicano; sin embargo, el arqueólogo Stephen Houston, quien durante más de 30 años ha estudiado la civilización maya en Guatemala, afirma que la pieza arqueológica pertenece al territorio guatemalteco.

Se trata de un dintel maya de piedra caliza, originario de Yaxchilán, Chiapas, correspondiente al período Clásico mesoamericano (600 a 900 después de Cristo). Según el experto, forma parte de una serie de cuatro dinteles: dos están en colecciones privadas en Estados Unidos y uno, el Dintel de Kimball, está en el Museo Kimball, en Fort Worth, Texas.

Acerca de sus orígenes, Houston explicó que el dintel que ahora fue entregado a México fue encontrado por un explorador alrededor de 1950, en plena selva; sin embargo, ocultó cierta información de su procedencia porque pretendía escribir varios libros al respecto.

“Él estaba escondiendo información porque quería escribir varios libros para el público general. Pero hemos consultado sus notas de campo, pues él murió hace tiempo, y hemos visto que está 100% claro que el sitio original donde estaba (este dintel) es en el territorio guatemalteco”, explica el experto.

Luego, en la década de 1960, la pieza fue robada del territorio nacional y llevada por distintos lugares, pasando por Europa hasta terminar en Nueva York. “El pobre dintel sí ha viajado muchísimo”, asegura.

“Hace 7 años, más o menos, nos enteramos de la ubicación de este dintel que estamos discutiendo: estaba en una colección privada en Nueva York, en Manhattan. Y fue posible para nosotros ver el dintel, comparar los detalles, leer su texto y establecer que fue una de las obras de un escultor de primera importancia en el arte precolombino”, explica el arqueólogo.

El escultor maya era Mayuy, nacido en el reino de Piedras Negras, antigua ciudad-estado de la civilización maya, ubicada en territorio guatemalteco. Su talento es tan reconocido por los historiadores que Houston lo califica como “el Miguel Ángel de Guatemala de la época precolombina”.

“Por medio de las notas de campo que estaban en una biblioteca en California, hemos logrado entender que la procedencia original era un sitio que hemos visitado y se llama El Túnel; hemos visto el sitio por LiDAR, un medio para ver ruinas a través de láser, y es, obviamente, el mismo sitio (Guatemala)”, indica.

Incluso, en su libro A Maya Universe in Stone (Un universo maya en piedra), Houston dedica el primer capítulo a este dintel, y resalta todos los registros sobre la pieza y su origen.

“Llegamos ayer después de más de un mes de descanso en la zona inexplorada de Guatemala. En una foto marcada del dintel 2, afirma que fue ‘encontrado en el sitio n.º 5 [Laxtunich] en Guatemala en junio de 1950’”, indican las anotaciones del explorador que encontró la pieza y que Houston cita en su estudio.

Al enterarse de la noticia de que el dintel había sido entregado al Consulado mexicano, el experto se comunicó con las autoridades guatemaltecas y mexicanas para informar sobre la verdadera procedencia de la pieza.

“Yo predigo que hay muy buenas posibilidades de su recuperación en Guatemala. Es una cuestión legal. Según sé, los dos ministerios (Cultura y Relaciones Exteriores) en Guatemala están en contacto con las autoridades mexicanas y con el consulado general en Nueva York y en Los Ángeles. Yo creo que hay mucha buena voluntad y hasta algunas fuentes en México nos han dicho que no tenían toda esa información, que suponían que el dintel vino de México, pero ahora todo el mundo sabe que sí, es un tesoro de Guatemala, una de las joyas más destacadas del patrimonio nacional”, explica.

El Consulado mexicano en Nueva York informó que trasladará el dintel a México. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lo que narra el dintel

El dintel es una obra dedicada a Cheleew Chan K’inich (Jaguar Acorazado IV), noveno señor de Yaxchilán, Chiapas, quien reinó entre los años 769 y 800 después de Cristo.

Según la descripción de la pieza que hizo el Consulado mexicano, en la esquina superior izquierda se ve al gobernante recibiendo tributo de un subordinado, quien está a la derecha. Toda la escena está sostenida por dos atlantes que cargan sobre sus hombros al “monstruo cósmico del cielo”. En el centro, sentado sobre una hoguera primordial con forma de calavera de la que brota el maíz, está representado como anciano el dios Itzam, responsable de sostener el universo. Las cinco figuras conforman un quincunce, símbolo de la centralidad, orden cósmico y renovación cíclica del tiempo.

“Es una capa de entendimiento histórico, pero al otro lado lo que hacen es formar una fusión entre los roles dinásticos y los roles sobrenaturales: en este momento el rey prepotente es el sol, el dios solar. Al lado es el dios maíz, ahora el duque o marqués. Y ahí abajo son los sostenedores del mundo entero, pero más bien es la nobleza”, explica Houston.

Agrega que esta pieza es parte importante de la historia y expresión cultural y artística de Guatemala, y que espera verla expuesta en el Museo Nacional de Antropología de Guatemala.

“Yo puedo imaginar una fantasía, un sueño: la ubicación de los cuatro dinteles en un cuarto en el Museo Nacional. Eso sería también una experiencia emocionante. Ojalá que venga esta oportunidad”, concluye.

Stephen Houston es antropólogo, arqueólogo, epigrafista y profesor de la Universidad Brown, Estados Unidos. Ha sido autor y coautor de varios libros y, por más de 30 años, se ha dedicado al estudio de la civilización maya en Guatemala. En el 2011 fue condecorado por el entonces presidente de Guatemala con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz.