Exposición “Sonidos Ancestrales” con elementos y piezas creadas por la cultura maya

La Fundación La Ruta Maya es una organización si fines de lucro que recupera piezas entregadas voluntariamente cuyo objetivo es apoyar el rescate, conservación y preservación de los valores culturales, promoviendo la educación, la divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural maya en la región Mesoamericana.

Desde el primer momento comienza el proceso de documentación para recuperar la información perdida por falta de contexto gracias a los aportes de arqueólogos, epigrafistas, biólogos, músicos y otros profesionales. Actualmente tiene una exposición llamada Sonidos ancestrales.

Las evidencias de los instrumentos utilizados por los mayas se encuentran representados en murales, vasos policromos, esculturas, figuras de cerámica, códices y jeroglíficos. En la exposición algunas piezas cuentancon código QR para que el público pueda escanearlos y escuchar tanto la explicación como el sonido que producen.

"La humanidad entera comparte varios rasgos culturales, y uno de los más universales es la música. Aunque algunos animales como las ballenas o ciertas aves emiten vocalizaciones, es el ser humano quien crea música. Todo comenzó con las primeras expresiones sonoras: aplausos, el roce de palos, campanas hechas con sartales de conchas, silbidos o sonidos producidos con las manos. Cuando se incorporaron melodía y ritmo, nació la música como tal", explica la arqueóloga Sofía Paredes Maury, directora ejecutiva de Fundación Ruta Maya

El estudio de la música antigua y de los artefactos sonoros pertenece a la arqueomusicología, disciplina que combina la arqueología —que estudia el pasado humano a través de sus artefactos— con la investigación musical. Esto permite conocer cómo se fabricaban los instrumentos, con qué materiales y qué técnicas utilizaban para que pudieran emitir sonidos, escalas y melodías.

Fecha

29 de julio 2025 al 31 de julio 2026

Hora

Martes a viernes de 9 a 16 horas.

Domingos, en Pasos y pedales, de 9 a 14 horas.

Lugar

Fundacion Ruta Maya, Avenida Las Américas 19-60 zona 13.

Precios y localidades :

La donación de ingreso es de Q5 para niños; Q10, estudiantes con carné y adultos mayores; Q15, adultos, y Q45, extranjeros (poco menos de US$6 dólares).

