Gobierno retoma repatriación de Miguel Ángel Asturias: esta es la fecha clave para su regreso



El Ministerio de Cultura y Deportes cambió de dirigente con la salida de la arqueóloga Liwy Grazioso Sierra, quien asumió el cargo al inicio del gobierno de Bernardo Arévalo. El 7 de abril, el nuevo titular de la cartera es el escritor, editor y gestor cultural Luis Méndez Salinas.

El ministro, en entrevista con Prensa Libre, explica que la repatriación de los restos del premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias es uno de los temas principales.

El funcionario indica que durante el tiempo que tendrá a su cargo esta cartera quiere divulgar más la obra del escritor Miguel Ángel Asturias y trabajar en la repatriación de sus restos. "Estamos buscando un plan ambicioso de acciones diversas en la que intervienen distintas instituciones, sectores externos al Gobierno y, si todo se encamina, estaremos con la repatriación en octubre próximo", dice Méndez Salinas.

En junio del 2024 se conoció que los restos de Miguel Ángel Asturias regresarían a Guatemala cinco décadas después de haber fallecido en Europa. Luego de su permanencia en el cementerio Père Lachaise de París, en Francia, los restos del Premio Nobel de Literatura 1967 serán repatriados al país, confirmó su hijo menor, Miguel Ángel Asturias Amado.

"Es una decisión que tiene un gran fondo afectivo, pero que también lleva una decisión política que estoy seguro que mi padre y mi hermano estarían de acuerdo", señaló Asturias Amado en esa ocasión.

Según indicó el hijo menor de Asturias, junto a su hermano mayor, Rodrigo, habrían conversado sobre las posibilidades de traer los restos a Guatemala desde hace algún tiempo.

"Indagando en su poesía, mi padre expresaba su deseo de ser enterrado en Guatemala", compartió Asturias Amado. Esta decisión ha sido constatada a partir del Acuerdo Gobernativo 92-2024, que considera y se basa, sobre todo, en la protección y divulgación cultural. Este acuerdo contemplaba el año conmemorativo de Miguel Ángel Asturias 2024-2025.

Recordado por su máxima ovación el 10 de diciembre de 1967 en Estocolmo, Suecia, donde recibió el Premio Nobel de Literatura, Asturias logró extirpar junto a otros autores latinoamericanos la realidad dolosa del continente a partir de obras que versaban desde el realismo mágico.

Un certamen desierto

Como parte de esta actividad, en noviembre 2024, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó el Acuerdo 1449-2024, con el cual se crea un certamen para diseñar un monumento donde reposarán los restos de Miguel Ángel Asturias en su posible regreso a Guatemala.

El viernes 30 de mayo, se anunció dentro de la conferencia de prensa del gobierno, la noticia de la selección de los ganadores que también llegó a las redes sociales de la institución. En la misma se compartió que la escultora guatemalteca María Sofía Castillo Shambach era la ganadora del Certamen Único y Extraordinario de Escultura Miguel Ángel Asturias, que busca rendir homenaje a la vida y legado del Premio Nobel de Literatura. Según las bases del concurso, la artista tendría el aval para darle vida a su obra y además recibiría un premio de Q250 mil.

El segundo lugar era para Corazón de la Tierra, del arquitecto, artista multidisciplinario y gestor cultural Cristian Cojulún. Su propuesta presentaba el perfil de Asturias fusionado con elementos del maíz, como mazorcas y hojas de tusa, en una composición simbólica. El premio era de Q125 mil.

Mientras el tercer lugar era para el arquitecto y escultor Mauro Yojcóm, con su pieza Vuelo al amanecer, una escultura figurativa que combina la imagen de una llama con páginas de libros, grabadas con fragmentos de textos alusivos al autor, con un premio de Q75 mil.

La convocatoria estuvo dirigida a artistas guatemaltecos mayores de edad, con el objetivo de seleccionar una propuesta escultórica que reflejara la vida y obra del escritor, así como su conexión con la identidad nacional.

El ministerio informó en su momento que las maquetas finalistas fueron evaluadas bajo criterios de creatividad, solidez conceptual y compatibilidad con el espacio destinado: la Plaza Maya del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, donde será construido el monumento. Pero, el 19 de junio de 2025, el ministerio lanzó un comunicado donde declara desierto el concurso.

El actual ministro Méndez Salinas explica que una de las labores que se buscan en el Viceministerio de Cultura tiene que ver con la preparación de un espacio adecuado para la tumba en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. "Hay proyectos que explican cómo se encausará la construcción de este monumento funerario que albergará los restos del nobel", describe.

Acerca del concurso, el dirigente de Cultura y Deportes explica que el certamen generó incomodidad hasta que se canceló, y que una instrucción del presidente Bernardo Arévalo es entrar en conversación con los seleccionados en esa oportunidad para hacer un proceso de desagravio y que su obra se difunda, agrega Méndez Salinas.

El Ministerio trabaja con expertos, como arquitectos y artistas, para conformar una comisión específica y en las próximas semanas tener un proyecto que permita la construcción de esta tumba, que es una de las claves para echar a andar el resto del proceso, indica Méndez Salinas. Agrega que se encuentran en comunicación constante con la familia Asturias.

¿Por qué declararon desierto el concurso del monumento a Miguel Ángel Asturias?

El Ministerio de Cultura conformó una comisión verificadora encargada de revisar el proceso de calificación y fallo del Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias”, con el objetivo de establecer el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 1449-2024 y de las bases del concurso.

El documento publicado explicaba que con fundamento en el numeral 16 de dichas bases, que se refiere a los imprevistos surgidos durante el proceso, se creó esta comisión para confirmar que las obras seleccionadas como ganadoras cumplieran con todos los requisitos establecidos.

Describía que es parte de la obligación institucional de velar por la calidad del gasto público y la transparencia, ya que los premios provienen de fondos del Estado. "Como resultado de la verificación realizada, se determinó que algunas de las obras no cumplieron con las medidas establecidas en las bases. En otros casos, se evidenció la falta de documentos en los expedientes. Además, ninguna de las obras participantes —seleccionadas o no por el jurado— alcanzó el mínimo del 80 % de los puntos requeridos para pasar a la siguiente etapa de evaluación", cita el documento.

"En la revisión, se estableció que algunas de las propuestas seleccionadas incumplieron lo dispuesto en dichas bases. Con base en lo anterior, esta cartera decidió anular la actuación del jurado calificador", decía. En esa ocasión se estimaba que en días posteriores se estaría publicando la nueva fecha de recepción de trabajos para participar en el Certamen Único y Extraordinario de Escultura “Miguel Ángel Asturias”", dijo la institución, aunque nunca se presentó.