Renuncia ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso

En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo anunció la renuncia de la actual ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso.

El mandatario comentó que, por razones personales, Grazioso estaría renunciando a su cargo. El equipo de la ministra está integrado actualmente por Rodrigo Carrillo, como viceministro de Cultura; Francisco José Joaquín Aguilar Chang, viceministro del Deporte y la Recreación; y Laura Cotí Lux, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural.

Durante la conferencia se anunció que se dará próximamente el nombre de quien asumirá este cargo. La conferencia de prensa fue el lunes 6 de abril junto al ministro de la Defensa, general Henry Sáenz. Durante la actividad se presentaron otros temas de seguridad e interés nacional.

Liwy Grazioso es graduada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Cuenta con maestría en Estudios Mesoamericanos por esa universidad.

Fue coordinadora del proyecto de reestructuración del Museo Nacional de Antropología.

Además, cuenta con una amplia trayectoria en temas de conservación del patrimonio cultural. Durante su gestión, el equipo de la ministra fue fiscalizado por varios programas y por la ejecución presupuestaria de dicha cartera.

Una de las controversias durante su mandato ocurrió en diciembre del 2025 y se derivó de una orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, que ordenó al Ministerio Público efectuar un allanamiento en el museo con el objetivo de retirar más de 280 obras de arte.

En su momento, las entidades judiciales justificaron la acción al señalar que las obras se estarían deteriorando, lo que vulneraría el patrimonio cultural de la nación. Ante el inicio del traslado de las últimas piezas resguardadas en el recinto, el MP informó sobre el avance del caso.

También en su gestión nació la primera Orquesta Sinfónica Regional de Occidente, que busca descentralizar las artes.