¿Por qué regresaron al Archivo General de Centroamérica el Acta de Independencia de 1821, la partitura del Himno Nacional y otros documentos de alto valor histórico?

El Ministerio de Cultura y Deportes comunicó el 25 de marzo que cinco bienes documentales históricos, que permanecían desde el 2022 en el Museo Nacional de Arte Guatemalteco (MUNAG), en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, retornaron a su recinto original: el Archivo General de Centroamérica, en la Ciudad de Guatemala.

En el 2022, mediante el Acuerdo Ministerial 768-2022, durante el período de Felipe Aguilar, exministro de Cultura, se estableció la creación de una extensión del Archivo General de Centroamérica, dependencia de la Dirección del Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que funcionaría en las instalaciones del Centro Cultural de Antigua Guatemala, en el Real Palacio de los Capitanes Generales, con el objetivo de proteger y conservar el patrimonio documental, resguardado y exhibido temporalmente en el MUNAG.

"Los bienes culturales relacionados deben volver a las instalaciones del Archivo General de Centroamérica, ubicadas en el municipio y departamento de Guatemala, en un plazo que no exceda de cinco años, contados a partir de la emisión del presente Acuerdo Ministerial, bajo la responsabilidad del director del citado Archivo", decía también el acuerdo.

Los bienes documentales que permanecían desde el 2022 en el MUNAG y que regresan al edificio ubicado en el Centro Histórico de Guatemala son de alto valor histórico:

Acta de Independencia, firmada en 1821

Partitura original de la música del Himno Nacional de Guatemala, compuesta por el maestro Rafael Álvarez Ovalle

Letra original del Himno Nacional de Guatemala, escrita por el maestro José Joaquín Palma, en 1896

Decreto de fundación de la República de Guatemala, de 1847, firmado por el presidente Rafael Carrera

Testamento del Hermano Pedro, junto con su transcripción, que data del siglo XIX

La información del Ministerio de Cultura explica que los documentos fueron supervisados por expertos, y que la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, junto con la directora general de Patrimonio Cultural y Natural, Ana Claudia Monzón, presenciaron la llegada de estos al recinto ubicado en la zona 1.

Acta de independencia que retornó a la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: MCD)

La ministra Grazioso destacó la importancia de estos bienes para el país: "Mi corazón está sumamente contento, que logramos regresarlos […] Son documentos que jamás deberían haber salido de aquí. Son un tesoro patrimonial invaluable de toda Guatemala", explicó.

La información detalla que el proceso de embalaje y traslado fue realizado bajo protocolos técnicos por personal especializado del Archivo General de Centroamérica, con el acompañamiento y supervisión del equipo técnico del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem).

Por su parte, el jefe del Archivo General de Centroamérica, Haroldo Zamora, destacó la importancia del regreso de estos documentos. Juan Manuel Barrientos, jefe de Cerebiem explica que estos archivos tienen un valor incalculable. "Es un valor histórico. Son documentos irremplazables. Son documentos originales", dice en un video.