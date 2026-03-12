Del blanco al amarillo: artesanos explican la restauración del templo de San Andrés Xecul mientras Cultura dice que no recibió solicitud

Un artista del colectivo C. N. B'ALAM explicó que la restauración y reaplicación de los colores distintivos de la Iglesia de San Andrés Xecul se desarrolla en tres fases y podría concluir en aproximadamente una semana.

Según el representante del colectivo a cargo de los trabajos, el proceso no consistió únicamente en aplicar una nueva capa de pintura blanca. En una entrevista difundida por el medio regional Más de mi Xela, explicó que la primera fase incluyó una limpieza profunda de la fachada para retirar restos de pintura deteriorada que, con el paso del tiempo, comenzaban a desprenderse.

Posteriormente se aplicó una capa base o primer, con el objetivo de preparar la superficie para que la pintura tenga mayor adherencia y durabilidad.

Publicaciones del colectivo en su página de Facebook también detallan la cronología de los trabajos. El 4 de marzo comenzaron con el tratamiento de la fachada. Para el 8 de marzo ya se observaba que el templo había sido recubierto de blanco mientras comenzaba la aplicación del característico amarillo intenso.

La tercera fase, actualmente en desarrollo, consiste en volver a aplicar los colores originales del templo en las más de 200 figuras ornamentales que forman parte de su fachada.

Tres momentos del templo de San Andrés Xecul, en Totonicapán: su fachada tradicional en diciembre de 2023, el inicio de los trabajos con pintura blanca el 4 de marzo de 2026 y el 9 de marzo cuando ya fue pintada nuevamente de amarillo. (Foto Prensa Libre: Inguat / Facebook Nueva Visión Tv/ Moisés Xec de Prensa Libre)

El representante del colectivo también se refirió a la denuncia presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes y señaló que fueron contratados para realizar la restauración. “Las labores continúan realizándose con el respaldo e intervención de la población, quienes han manifestado su interés en mantener en buenas condiciones la fachada del templo”, indicó.

El grupo estima que los trabajos de mantenimiento podrían finalizar en un plazo de siete a ocho días, hacia mediados de marzo.

La Iglesia de San Andrés Xecul vuelve a mostrar sus colores característicos mientras avanzan los trabajos de restauración de la fachada en Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Facebook de C.N B'ALAM Colectivo Nacional)





Las figuras ornamentales de la fachada del templo de San Andrés Xecul recuperan sus colores tradicionales durante los trabajos de restauración. (Foto Prensa Libre: Facebook de C.N B'ALAM Colectivo Nacional)

Cultura: no hubo solicitud formal

El Ministerio de Cultura y Deportes respondió a consultas de este medio y descartó haber recibido una solicitud formal de vecinos, cofradías o autoridades comunitarias para intervenir o restaurar el templo.

La cartera indicó que el 17 de febrero del 2026 informó al comité de la iglesia sobre los procedimientos administrativos necesarios para solicitar la autorización correspondiente ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Sin embargo, según la institución, ese proceso administrativo no fue iniciado.

También señaló que delegados intentaron realizar una visita al lugar el 7 de marzo, pero el vehículo tuvo que retirarse debido al malestar manifestado por miembros de la comunidad, quienes les pidieron abandonar el área.

A pesar de la controversia, el Ministerio aseguró que mantiene la disposición de entablar diálogo con el párroco y los vecinos para contribuir conjuntamente a la preservación del patrimonio cultural.

El procedimiento para intervenir patrimonio

De acuerdo con la institución, cuando comunidades, parroquias o autoridades locales consideran restaurar un edificio que forma parte del patrimonio cultural deben presentar una solicitud acompañada de un expediente técnico que incluya los requisitos establecidos en el formulario de autorización para intervenir bienes culturales.

Estos proyectos deben someterse previamente a la aprobación de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, conforme lo establece la legislación vigente sobre protección del patrimonio.

El procedimiento incluye la apertura de un expediente y la evaluación técnica por parte de las instancias especializadas, como el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles, que emite un dictamen sobre la procedencia de los trabajos antes de que se autorice su ejecución mediante una resolución administrativa.

Además, los proyectos de restauración deben basarse en estudios técnicos que incluyen análisis históricos del inmueble, evaluación de materiales y sistemas constructivos, así como diagnósticos para determinar el nivel de deterioro, daños o alteraciones acumuladas con el tiempo.

Una vez autorizados los trabajos, el reglamento también establece que las autoridades pueden efectuar supervisiones durante el desarrollo del proyecto, tras recibir el aviso formal de inicio de labores por parte de los responsables de la intervención.

En el caso específico del templo de San Andrés Xecul, el Ministerio reiteró que no ha recibido ninguna solicitud, aunque se está en disposición de dialogar.

