Suspenden licencia de obra de la zona 14 capitalina en la que murieron soterrados varios trabajadores

La licencia de construcción de una obra en la que murieron varios trabajadores soterrados en la zona 14 capitalina fue suspendida por la Municipalidad de Guatemala.

El accidente laboral ocurrió la tarde del miércoles 4 de marzo cuando cinco trabajadores quedaron soterrados durante trabajos de construcción en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, según reportaron los Bomberos Municipales.

El lugar fue declarado por la comuna inseguro y peligroso, mientras se continúa con la búsqueda de un obrero que aún no ha sido localizado.

La municipalidad también pidió a las personas no acercarse a la obra, por el riesgo que representa.

El día del accidente, socorristas trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas; sin embargo, tres personas murieron, un cuarto trabajador fue rescatado el día del incidente y trasladado a un hospital para su recuperación y un obrero sigue desaparecido.

Intensifican búsqueda

Este domingo 8 de marzo, los Bomberos Municipales informaron que intensifican la búsqueda del obrero desaparecido. Se trata de Selvin Cua Chavac, de 27 años.

Los socorristas junto con la empresa constructora utilizan maquinaria especial para el rescate.

El proyecto inmobiliario, que contempla la construcción de dos torres de apartamentos, recibió el aval por parte de la Municipalidad de Guatemala y cuenta con una licencia de construcción vigente, detalló la comuna.

Víctimas y causa de la muerte

Datos compartidos por el Inacif de los trabajadores que han sido plenamente identificados.