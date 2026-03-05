Conred evaluará obra en zona 14 tras accidente que dejó tres trabajadores muertos

Un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) fue requerido para evaluar las condiciones de riesgo en una construcción ubicada en la avenida Las Américas y 11 calle de la zona 14 capitalina, donde un incidente ocurrido el 4 de marzo de 2026 dejó tres trabajadores muertos y otro continúa soterrado.

La solicitud fue hecha por el comandante del incidente de los Bomberos Municipales para que personal de la Dirección de Mitigación de la Conred determine las condiciones actuales de vulnerabilidad en el lugar.



"Solicitó hoy una evaluación técnica por parte de la Dirección de Mitigación de la Secretaría Ejecutiva de la Conred para establecer las condiciones actuales de vulnerabilidad existente en el lugar", indicó.

Según la institución, su personal llegará en los próximos días y, posteriormente, emitirá un informe técnico con recomendaciones para la Municipalidad de Guatemala y otras dependencias del Estado.

El proyecto inmobiliario, que contempla la construcción de dos torres de apartamentos, recibió el aval por parte de la Municipalidad de Guatemala y cuenta con una licencia de construcción vigente, detalló la comuna.

Además, la Conred también emitió un dictamen técnico favorable para los empresarios.

“Cuenta con un informe técnico de evaluación de cumplimiento de la Norma de Reducción de Desastres número 2 (NRD-2), emitido el 17 de octubre del 2025, el cual concluye que el proyecto cumple con los preceptos de dicha norma”, detalló la Conred.

Agregó que este tipo de evaluación se limita únicamente al análisis de la NRD-2, que establece los requisitos mínimos de seguridad en edificaciones, y no contempla las condiciones del suelo, la vulnerabilidad estructural ni la determinación de factores de riesgo del sitio. Además, aclaró que no constituye una licencia ni una autorización para ejecutar el proyecto.

“El informe no exime del cumplimiento de las demás normas nacionales y municipales”, explicó la Conred.

Señaló que la verificación de licencias de construcción, estudios geotécnicos y niveles de exposición en el territorio corresponde a la municipalidad.

“En el marco de su Plan de Ordenamiento Territorial y de los requisitos establecidos para otorgar licencias de construcción, en su calidad de Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres”, indicó.

Municipalidad afirma que el proyecto tenía licencia

La Municipalidad de Guatemala indicó que el proyecto cuenta con licencia de construcción vigente y señaló que la seguridad laboral corresponde a la empresa desarrolladora y a la constructora.

“El caso se trata de un accidente laboral ocurrido dentro de una obra privada en construcción”, respondió.

Agregó que este tipo de incidentes está regulado por el Código de Trabajo, en su artículo 197, así como por el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. “Normativa que establece que corresponde al empleador, contratista o empresa responsable de la obra adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de los trabajos”, explicó la comuna.

Bomberos Municipales trabajan en el rescate de trabajadores soterrados tras un incidente en la construcción de Cile Urban Village, en la zona 14 capitalina. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Municipalidad responsabiliza a desarrolladora por estudio de suelo

El Departamento de Comunicación Social de la municipalidad indicó que corresponde al desarrollador y a la empresa constructora contar con las pólizas y coberturas necesarias para este tipo de proyectos, particularmente para la protección de trabajadores y terceros durante la ejecución de la obra.

“La evaluación técnica del terreno, el diseño y los sistemas constructivos forman parte de los estudios y responsabilidades del desarrollador y de los profesionales responsables del proyecto, conforme a la normativa aplicable”, comentó.

La comuna agregó que serán las autoridades competentes quienes determinen las causas del incidente. Según los Bomberos Municipales, son tres los fallecidos y otro trabajador sigue soterrado.

Denuncias de los vecinos contra la construcción en zona 14

Según la comuna, se recibieron denuncias de vecinos por trabajos de construcción durante horarios no permitidos.

La abogada Ana Lucía Alejos Botrán denunció en redes sociales que los trabajos se realizaban durante toda la noche y madrugada; incluso, se detenían alrededor de las 5.00 horas, afectando la tranquilidad de los vecinos.

Tres días antes de la tragedia, Alejos Botrán publicó un video en el que señalaba que en una reunión entre la Municipalidad de Guatemala y la constructora se acordó respetar los horarios establecidos para trabajar.

“Se tienen que respetar las reglas, se les acabó el jueguito. Si siguen con este abuso en contra de los derechos de todos los demás, para beneficio de ellos, les van a paralizar la obra, y eso es lo que debieron haber hecho desde un principio”, comentó.

La comuna explicó que los reportes de los vecinos afectados fueron atendidos conforme a los procedimientos municipales.

“Estas denuncias estaban vinculadas a temas de horario y convivencia vecinal, no a condiciones de seguridad estructural de la obra”, explicó la municipalidad.

Bomberos Municipales trabajan durante la noche del 4 de marzo de 2026 en la búsqueda de trabajadores soterrados tras un incidente en la construcción en la zona 14 capitalina. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Evaluaciones requeridas para otorgar licencias de construcción

Según la Municipalidad de Guatemala, para otorgar una licencia de obra el proyecto debe ser evaluado previamente por diversas entidades gubernamentales y dependencias municipales, de acuerdo con factores como la ubicación, el tipo y el uso del proyecto.

Entre las entidades que participan en el proceso figuran:

Entidades gubernamentales:

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): evaluación del impacto ambiental.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: dictamen sanitario.

Registro General de la Propiedad: confirmación de titularidad del inmueble.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred): análisis de reducción de riesgos en edificios e infraestructura.

Ministerio de Cultura y Deportes: revisión cuando el proyecto se ubica en conjuntos históricos.

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): verificación del espacio aéreo.

Ministerio de Energía y Minas (MEM): evaluación en caso de manejo de sustancias peligrosas.

Instituto Nacional de Bosques (INAB): autorización en caso de tala de árboles de determinado tamaño.

Dependencias municipales: