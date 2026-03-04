“Debemos trabajar para el sustento de la familia”: trabajador relata riesgo tras derrumbe en obra de zona 14

El miedo y la incertidumbre dominan a los familiares de los trabajadores soterrados tras el derrumbe ocurrido este miércoles 4 de marzo en una construcción ubicada en la avenida Las Américas y 11 calle de la zona 14, donde socorristas mantienen una intensa búsqueda en el sexto sótano del edificio.

Con pala, azadón y piocha en mano, integrantes de la Brigada de Búsqueda y Rescate de los Bomberos Municipales trabajan para localizar a los obreros que quedaron atrapados bajo tierra, a unos ocho metros de profundidad, luego de que colapsara la pared lateral de una zanja donde realizaban labores.

En medio de la emergencia, familiares de los trabajadores se acercaron al lugar en busca de noticias. Algunos lograron reconocer a Gregorio García, de 54 años, quien fue identificado como la primera persona fallecida a causa del incidente.

La información disponible para los parientes es limitada. Mientras fiscales del Ministerio Público procesan la escena y las labores de rescate continúan, el acceso al área permanece restringido, lo que aumenta la angustia de quienes esperan saber qué ocurrió con sus familiares.

Un trabajador que se encontraba en el lugar, y que pidió no revelar su identidad, explicó que el riesgo forma parte de su realidad laboral. “Pese al peligro que es evidente en el lugar, debemos trabajar para lograr el sustento diario de nuestras familias”, afirmó.

Según Julio Rodríguez, vocero de los Bomberos Municipales, al menos seis trabajadores quedaron soterrados cuando ocurrió el desprendimiento de la pared en el sexto sótano de la construcción.

Además, José Santizo, del mismo cuerpo de socorro, dijo que los rescatistas lograron sacar con vida a uno de los obreros, a quien trasladaron al Seguro Social. Sin embargo, también fue localizado el cuerpo de un hombre y otros cuatro trabajadores permanecen desaparecidos.

Para la búsqueda se utilizan cámaras térmicas y maquinaria pesada, aunque las condiciones del terreno complican las labores. La inestabilidad del área, el viento y el material poroso han obligado a reducir al mínimo los equipos de rescate para evitar nuevos riesgos.

Mientras tanto, familiares y compañeros de trabajo permanecen a la espera de respuestas, con la esperanza de conocer el destino de quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

