Deslizamiento en obra de zona 14 deja cinco trabajadores soterrados; rescatan a uno con vida y confirman una muerte

Un deslizamiento de tierra ocurrido durante trabajos de construcción en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, dejó preliminarmente cinco trabajadores soterrados. Socorristas rescataron con vida a uno de ellos y confirmaron la muerte de otro, mientras continúan las labores de búsqueda.

De manera preliminar, se reporta que cinco personas quedaron soterradas tras el deslizamiento ocurrido en el área donde se desarrollaban trabajos de construcción.

La emergencia provocó la movilización de varias unidades de rescate de los Bomberos Municipales, que fueron coordinadas para rastrear el área y localizar a los trabajadores atrapados.

Durante las labores de búsqueda, los socorristas lograron rescatar con vida a uno de los trabajadores, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de otra de las víctimas.

En el lugar continúan las operaciones de rescate con la participación de fuerzas de tarea del Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM), mientras se mantienen los esfuerzos para localizar a las demás personas soterradas.

Las labores de búsqueda se desarrollan con apoyo de maquinaria utilizada en la construcción, entre esta grúas, con el objetivo de remover tierra y materiales para facilitar el acceso de los rescatistas al área del derrumbe.

Las autoridades mantienen el operativo mientras la información continúa en desarrollo.