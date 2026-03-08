Pastor es señalado de estrangular a mujer con quien habría mantenido relación secreta

La captura de un pastor evangélico señalado por el asesinato de una mujer ocurrido hace siete años reactivó un caso que permanecía sin avances. El sospechoso fue identificado durante una revisión policial en un puesto de control instalado por el estado de Sitio.

La orden de aprehensión contra Deliso Alberto Ramírez Cifuentes estaba vigente desde mayo del 2025. Sin embargo, las autoridades no lo habían localizado hasta que fue identificado en ese operativo.

Una de las pistas clave para retomar la investigación fue la activación de un teléfono celular vinculado con el religioso, cuya señal se detectó cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Ramírez Cifuentes dirige la iglesia Ministerio Rey de Gloria, ubicada en la colonia La Florida, zona 19 de la capital.

El Ministerio Público lo señala de participar en el asesinato de Paola Pérez Meza, ocurrido en Amatitlán. El pastor llegó a la audiencia con el rostro cubierto y bajo custodia policial.

El crimen

El caso se registró el 16 de mayo del 2019, cuando Paola Pérez Meza fue reportada como desaparecida. Su familia activó la alerta Isabel Claudina y comenzó una búsqueda que se prolongó durante varios días. Una semana después, la madre de la joven acudió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con la esperanza de encontrar alguna pista. Mientras revisaba fotografías de cuerpos sin identificar, reconoció unos aretes que ella misma le había regalado a su hija cuando era niña. En ese momento supo que el cuerpo correspondía a Paola.

El cadáver había sido localizado cerca de un cementerio en la aldea La Mesilla, en Amatitlán. Según las investigaciones, la joven fue estrangulada y abandonada en ese lugar. Como no portaba documentos, el cuerpo fue ingresado inicialmente como persona no identificada en la morgue, lo que retrasó la confirmación de su identidad.

El pastor Alberto Ramírez durante la audiencia no declaró ante la jueza de Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

¿Fueron novios?

La investigación también reveló detalles de la relación entre la víctima y el religioso. Según el expediente, ambos se conocieron en el 2012 en una iglesia de la colonia La Florida, zona 19, donde él ejercía como pastor. Con el tiempo habrían iniciado una relación sentimental que mantuvieron en secreto. De acuerdo con registros bancarios, Paola habría apoyado económicamente al religioso. La investigación indica que la joven solicitó préstamos para entregarle dinero y que incluso compró tres teléfonos celulares que registró a su nombre, pero que él utilizaba.

Entre sus conocidos, Paola daba versiones distintas sobre esa relación. A una compañera le decía que el pastor era su padre, mientras que a otro amigo le confesó que eran pareja. La familia, sin embargo, no tenía conocimiento de ese vínculo. Los testimonios recopilados también describen episodios de maltrato. Un compañero de la joven aseguró haber escuchado llamadas telefónicas en las que el pastor la trataba de forma agresiva, al punto de hacerla llorar.

Otro testimonio provino de una mujer que también mantenía una relación sentimental con Ramírez. Según la investigación, cuando Paola se enteró de esa situación le reclamó al religioso y le exigió el dinero que le había prestado. Para el Ministerio Público, ese conflicto habría desencadenado la discusión final. Según los indicios presentados en audiencia, el pastor no quiso asumir responsabilidades, discutieron y él habría estrangulado a la joven.

Argumentos de la defensa

La defensa del acusado sostuvo que no existe un documento que compruebe la supuesta deuda ni evidencia directa que confirme la relación sentimental entre ambos. Pese a esos argumentos, la jueza consideró que existen indicios suficientes para ligar a proceso a Ramírez Cifuentes por el delito de femicidio y ordenó su traslado a prisión preventiva mientras avanza la investigación. El pastor permaneció cerca de tres horas en audiencia, ocultando su rostro.

Mientras tanto, el caso plantea un contraste complejo, dado que durante años predicó amor y sinceridad en la iglesia que lideró, mientras sobre él pesaban sospechas por un crimen ocurrido en el 2019. Para la familia de Paola, el proceso vuelve a abrir una herida que creían cerrada. Durante años vivieron con la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Ahora, siete años después, la captura del principal sospechoso revive el dolor y exigen justicia para la muerte de su hija.