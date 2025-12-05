El predicador que huía de la ley: capturan en Santa Cruz Verapaz a supuesto pastor con historial criminal

Investigadores de la División de Información Policial (DIP) capturaron este viernes 5 de diciembre a Mario “C.”, de 41 años, quien tenía tres órdenes de aprehensión por asesinato emitidas por distintos juzgados de Guatemala. Dos de estas fueron dictadas en abril y julio del 2013, y la más reciente, el 10 de noviembre del 2025.

El detenido cuenta con antecedentes penales: el primero, registrado el 16 de febrero del 2009, por portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva, transporte ilegal de armas y de municiones; y el segundo, del 13 de abril del mismo año, por asesinato.

De acuerdo con la investigación, para evadir su captura, Mario “C.” se hacía pasar por pastor evangélico en una iglesia de Santa Cruz Verapaz. Al momento de su aprehensión proporcionó datos falsos, pero fue identificado mediante el sistema biométrico dactilar MI3, el cual confirmó su identidad y que era requerido por la justicia.

Según las autoridades, esta persona también habría trabajado como guardaespaldas del presunto narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa, quien fue condenado a 90 años de prisión en el 2010 por el asesinato de tres adolescentes en Estanzuela, Zacapa.

Vargas Sosa, condenado por triple asesinato

Byron Humberto Vargas Sosa, conocido como el Chato, fue detenido el 15 de febrero del 2008 y procesado por el asesinato de tres mujeres. Aunque ha presentado recursos para obtener su libertad, la sentencia de 90 años se mantiene firme.

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) elaboró un expediente en el que lo señala como un sujeto peligroso. Se le vincula con narcotraficantes mexicanos, aunque no existe un proceso formal por ese hecho.

Los crímenes ocurrieron entre el 19 y el 20 de abril del 2008. Vargas Sosa asistió a una fiesta en la discoteca Blue Moon, en Chiquimula, junto a María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas. Después de la celebración, llevó a Girón Trigueros a un autohotel, donde ella presuntamente le robó Q600.

Molesto por el hecho, el presunto narcotraficante habría ordenado a uno de sus hombres que localizara a las adolescentes para que se reunieran con él en la entrada de Zacapa. Las tres fueron halladas sin vida la madrugada del 20 de abril en un camino de terracería de Estanzuela, Zacapa.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal lo condenó el 27 de octubre del 2010.

Supuesto pastor evangélico detenido

Por tres órdenes de captura por asesinato



