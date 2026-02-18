“El femicidio no es solo un asesinato”: expertos analizan caso de hombre que estranguló a su esposa

Un hombre fue capturado acusado de estrangular a su esposa frente a sus hijos y luego abandonar el cuerpo en un cafetal. El caso fue analizado en el programa Impacto Directo por dos expertos que cuestionan la desprotección de la víctima y la indiferencia de la comunidad.

Durante la emisión del programa Impacto Directo de Guatevisión, se analizó el caso de un hombre de 28 años capturado en Huehuetenango, señalado de haber asesinado a su esposa y de haber golpeado reiteradamente a sus hijos. El crimen ocurrió el pasado 8 de febrero en Cuilco, según los reportes de la Policía Nacional Civil.

Según las autoridades, el hombre fue detenido en la aldea La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, en cumplimiento de una orden por los delitos de femicidio y maltrato contra personas menores de edad. Se le señala de haber estrangulado a su esposa, de 27 años, y de haberla agredido frente a sus hijos, a quienes también habría maltratado.

Jorge N., como fue identificado por los investigadores, habría intentado huir hacia México para evadir la justicia.

Fallos en la protección institucional

Durante el análisis del caso, Jorge Granados expresó que “no solamente la escena del crimen importa, sino los antecedentes”, al referirse a denuncias previas por maltrato a menores que ya existían contra el capturado. Subrayó que los jueces deben emitir medidas de alejamiento de inmediato ante estos señalamientos, pero que la distancia geográfica y el miedo impiden que las mujeres insistan en su denuncia:

“Muchas veces ya no lo hacen por miedo, precisamente a que las puedan matar o lesionar”.

El experto también destacó que el estudio de la escena del crimen será clave para determinar la responsabilidad del acusado, y que “el Ministerio Público tendrá que encontrar los elementos de prueba que lo vinculen como autor material e intelectual”.

Deshumanización y responsabilidad colectiva

Por su parte, Roxana Sánchez ofreció un análisis contundente sobre el contexto social del crimen. “El femicidio no es solo un asesinato o un homicidio, es la total deshumanización de la mujer”, afirmó, y explicó que detrás de este tipo de crímenes no hay impulsos momentáneos, sino una historia de abusos prolongados:

“Hay repetitivo maltrato, repetitivos golpes, repetitivo abuso”.

Sánchez también criticó la indiferencia comunitaria frente a los signos de violencia: “La comunidad, al no denunciar se vuelve cómplice. Si se hubiera denunciado esto con tiempo, esta mujer no estuviera muerta”. Añadió que los prejuicios culturales como “ella tiene que aguantar porque se casó” perpetúan la violencia y generan víctimas silenciosas.

La intervención de ambos panelistas coincidió en que este caso debe leerse no solo como un crimen individual, sino como un reflejo de fallas estructurales en la justicia, la protección a víctimas y la cultura del silencio. Sánchez cerró su intervención con un llamado a la acción ciudadana: “No deshumanice a la mujer. La mujer es un ser humano que merece respeto y derechos”.