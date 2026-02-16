“Lobos con piel de oveja”: Secuestro frustrado destapa los peligros ocultos en servicios de transporte privado

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, analistas abordaron el caso de dos personas ligadas a proceso penal por secuestro exprés. A partir de este hecho se emitieron advertencias contundentes sobre los peligros latentes de confiar "ciegamente" en plataformas de transporte privado.

Un juzgado de turno resolvió ligar a proceso penal a un hombre de 21 años y a una mujer de 38, sindicados por plagio o secuestro, robo agravado, robo de equipos terminales móviles y portación ilegal de arma de fuego. Según la investigación del Ministerio Público, ambos exigieron Q10 mil como rescate a los familiares de la víctima, una joven de 19 años.

Durante la audiencia, el MP presentó indicios de que los sindicados se hacían pasar por conductores de una plataforma de transporte privado. “Se hacían pasar por pilotos... para engañar a sus víctimas y privarlas de libertad bajo esa modalidad”, se afirmó en el programa.

Expertos advierten sobre modus operandi

Durante el programa, explicaron que la pena por estos delitos podría alcanzar “25 años por el secuestro, más 8 años por portación ilegal”. Añadieron: “Realmente no vale la pena arriesgarse tanto por esto”.

Desde el programa se insistió en que este tipo de delitos se ven favorecidos por la confianza depositada en los supuestos conductores: “No se confíe porque son lobos vestidos de piel de oveja”. Además, se advirtió sobre tácticas comunes:

“Cuando le digan: ‘No traje el vehículo registrado porque está en el taller, pero este también está autorizado’, no se suba”.

Piden revisar controles y regulaciones

La panelista Roxana Méndez planteó que la problemática va más allá del uso de una aplicación:

“Atrás de esa aplicación hay una empresa... Debería existir una forma de verificar a los pilotos que contratan”.

Según los expertos, los controles actuales son insuficientes. “Si verifican antecedentes penales, policíacos y licencia, eso se queda corto”, afirmó Méndez, y añadió que es necesario legislar para mejorar los mecanismos de verificación: “Desde el Congreso se tiene que legislar”.

Recomendaciones clave a la población

Los analistas coincidieron en que los usuarios deben actuar con precaución extrema. “Tenga aún su taxista de seguridad”, recomendaron, y pidieron revisar siempre el estado del vehículo y la posibilidad de escape: “Revise las puertas, porque les ponen seguro de niños para que no puedan salir”.

Además, se llamó a que las autoridades actúen con contundencia: “Se les ligó a proceso, pero el camino todavía es largo”, concluyeron.

Durante el programa Impacto Directo, los analistas señalaron que el caso expone la forma en que bandas delictivas operan bajo la apariencia de legalidad, al utilizar servicios de transporte privado como fachada. Asimismo, indicaron que este tipo de hechos pone en entredicho los mecanismos de control y verificación aplicados por las empresas que ofrecen estas plataformas.

