PNC recaptura a conductor de taxi pirata por vínculos con estructura criminal en zona 18

Geovanny “H”, de 35 años, fue recapturado por agentes de la Comisaría 12 en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, zona 18 capitalina, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de asociación ilícita, informó la PNC.

Según fuentes oficiales, el detenido conducía un taxi pirata en ese sector, actividad por la cual ya había sido investigado. De acuerdo con los registros policiales, cuenta con dos antecedentes por faltas contra las buenas costumbres y el orden público.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que Geovanny “H” había salido recientemente de prisión y que reincidió en actividades relacionadas con estructuras delictivas.

En los últimos meses, el Ministerio Público (MP) y la PNC han realizado varios operativos para desarticular grupos que utilizan vehículos no autorizados para cometer delitos en distintas zonas de la capital.

