Justicia
PNC recaptura a conductor de taxi pirata por vínculos con estructura criminal en zona 18
Un piloto de taxi pirata fue recapturado en la zona 18, señalado de reincidir en el delito de asociación ilícita, según la Policía Nacional Civil.
Geovanny “H” es detenido por agentes de la Comisaría 12 en la ruta al Atlántico, tras ser señalado de reincidir en el delito de asociación ilícita. (Foto Prensa Libre: PNC)
Geovanny “H”, de 35 años, fue recapturado por agentes de la Comisaría 12 en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, zona 18 capitalina, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de asociación ilícita, informó la PNC.
Según fuentes oficiales, el detenido conducía un taxi pirata en ese sector, actividad por la cual ya había sido investigado. De acuerdo con los registros policiales, cuenta con dos antecedentes por faltas contra las buenas costumbres y el orden público.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que Geovanny “H” había salido recientemente de prisión y que reincidió en actividades relacionadas con estructuras delictivas.
En los últimos meses, el Ministerio Público (MP) y la PNC han realizado varios operativos para desarticular grupos que utilizan vehículos no autorizados para cometer delitos en distintas zonas de la capital.
