Caso Taxistas del Viejo: juez liga a proceso a ocho presuntos sicarios por tres delitos

Ocho supuestos sicarios vinculados al caso Taxistas del Viejo fueron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato, conspiración para asesinato y asociación ilícita.

Según la investigación, estos pilotos de taxis piratas son señalados de haber intentado asesinar al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango.

La audiencia se llevó a cabo el martes 16 de diciembre en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Guillermo Luna.

Los sindicados están vinculados a una red de crímenes por encargo relacionada con “El Viejo”, presunto colaborador del narcotráfico.

El 11 de diciembre, el Ministerio Público indicó que El Viejo reside en el municipio de Guatemala y que mantiene influencia en otros sectores, entre ellos las zonas 1, 5, 15, 16 y 17, así como en Villa Canales, San José Pinula y San Lucas Sacatepéquez.

Un asalto armado ocurrido el 1 de septiembre del 2025 en San José El Rodeo, San Marcos, reveló la existencia de una estructura criminal que, según las investigaciones, operaba en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con las autoridades, el grupo, integrado por al menos 16 personas, era dirigido por un presunto narcotraficante identificado únicamente como alias “El Viejo”.

La próxima audiencia quedó programada para el 3 de marzo de 2026. Los ocho sospechosos fueron enviados a prisión preventiva.

El Ministerio Público indicó que va a apelar el plazo de dos meses que dio el juez para ampliar la investigación.

Ligados a proceso

Eugenio Rigoberto Coy Can

Noé Amílcar González

Pedro An Beb

Cristofer Alexander An Ramírez

Wiliam Roberto Florián Tuch

Esteban González Castro

Jordy Edin Enrique Canales Rivas

Edvin Emiliano Alonzo Solís

