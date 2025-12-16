Caso Taxistas del Viejo: Así intentó matar un grupo de narcotraficantes al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango

Una estructura del narcotráfico, con sede de operaciones en el departamento de Guatemala, fue desmantelada el pasado 11 de diciembre. Los presuntos sicarios y narcotraficantes están señalados de intentar matar al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, de cometer siete asesinatos y de asaltar un camión de valores en San José El Rodeo, San Marcos.

El primer grupo de la banda criminal compareció este martes 16 de diciembre a la audiencia de primera declaración: ocho hombres acusados de los delitos de asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer asesinato.

Durante la imputación, Jossie Esturban, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), explicó al juez cómo la estructura intentó asesinar a Rony Vitalino Galicia, jefe edil de San Pedro Necta.

El fiscal señaló que los sindicados siguieron un vehículo azul sin placas, donde “se encontraba el objetivo”.

“Ese día logran establecer que el mismo ingresó a un hotel denominado Holiday, el cual está ubicado en la zona 10 del municipio de Guatemala”, indicó Esturban.

La muerte del jefe edil habría sido ordenada por Julio Valentín Monroy, alias Viejo, cabecilla de la estructura.

“Acciones que realizan bajo la dirección e instrucción del señor Julio Valentín Monroy, por lo que le tienen que reportar los movimientos que realizan, y por razones externas no logran su objetivo”, dijo el fiscal.

El pasado 11 de diciembre, el MP señaló que el Viejo es un operador del narcotráfico que reside en el municipio de Guatemala y que mantenía influencia en otros sectores, entre ellos, zonas 1, 5, 15, 16, 17, Villa Canales, San José Pinula y San Lucas Sacatepéquez. Su modo de operar le permitía pasar desapercibido: utilizaba una red de taxistas piratas que, según las investigaciones, colaboraban con él bajo demanda.

La relación con los taxistas era de subordinación directa, según el MP. El Viejo requería sus servicios para ejecutar atentados, transportar armas o drogas y facilitar fugas.

El segundo intento de asesinato contra Vitalino Galicia fue el 7 de noviembre del 2025. Noé Amílcar González, alias Perro; Eugenio Rigoberto Coy Can, alias Bronco; William Roberto Florian Tuch, alias Pollo; Jordy Edin Enrique Canales Rivas, alias Jordi; y Freddy Alexander Pérez Pérez fueron identificados como los encargados de darle seguimiento a la camioneta que habían estado vigilando días atrás, con el propósito de atentar contra la integridad física del alcalde, según la imputación.

El tercer intento fue diez días después, el 17 de noviembre, aproximadamente a las 15.00 horas, en el municipio de Guatemala.

Perro, Jordi, Pollo y Julio Josué Moratalla, alias Puca, vigilaron al jefe edil con el propósito de asesinarlo. “Pero por factores externos a su voluntad no logran ejecutar dichas acciones”, comentó el fiscal durante la audiencia.

El ataque se frustró debido a un operativo de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) en el sector, indicó Esturban.

Al día siguiente, el 18 de noviembre, nuevamente la estructura dirigida por el Viejo obtuvo información de que Vitalino Galicia se movilizaría por la zona 1 del municipio de Guatemala. Intentaron asesinarlo, pero el ataque fue nuevamente frustrado.

“Tienen conocimiento de que la víctima se dirigía en una camioneta Prado azul y que iba a salir de un motel ubicado en la zona 1, pero por situaciones ajenas a su voluntad no logran concretar el ataque armado, orquestado y debidamente planificado con seguimiento de varios vehículos y diferentes personas”, explicó el fiscal del MP.

Los sicarios de la estructura criminal estaban ubicados “de forma estratégica” en varios puntos de la zona 1 para asesinar al jefe edil, según las pesquisas.