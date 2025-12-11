Crímenes por encargo, drogas y taxis: así operaba la red criminal de “El Viejo”, presunto narco que sigue prófugo

Un asalto armado ocurrido el 1 de septiembre del 2025 en San José El Rodeo, San Marcos, reveló la existencia de una peligrosa estructura criminal que, según las investigaciones, operaba en distintas zonas de la capital y en municipios vecinos como Mixco y Villa Nueva. El grupo, integrado por al menos 18 personas, era dirigido por un presunto narcotraficante conocido únicamente como alias “El Viejo”.

El atraco, que terminó con el asesinato de tres custodios de una empresa de transporte de valores y un comerciante que pasaba por el lugar, fue el detonante de una serie de diligencias que permitió establecer vínculos entre el robo, crímenes previos y una red de sicarios improvisados, integrada, en su mayoría, por taxistas que prestaban sus servicios en la informalidad.

Aunque su identidad no ha sido revelada, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) ha confirmado que alias “El Viejo” es considerado por las autoridades como un operador del narcotráfico que reside en la zona 16 de la ciudad de Guatemala y mantenía influencia en otros sectores, entre ellos, zonas 17 y 18, así como municipios del departamento de Guatemala. Su modo de operar lo hacía pasar desapercibido: utilizaba una red de taxistas piratas que, según las investigaciones, colaboraban con él bajo demanda.

La relación con los taxistas no era de subordinación directa, sino de conveniencia. “El Viejo” requería sus servicios para ejecutar atentados, transportar armas o drogas y facilitar fugas. En algunos casos, incluso prestaban sus vehículos para trasladar víctimas a lugares de ejecución.

La necesidad de dinero llevó al crimen

Según explicó la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la estructura criminal no se dedicaba regularmente a asaltar blindados. Sin embargo, atravesaba una situación de falta de efectivo que complicaba una transacción relacionada con el narcotráfico. Por esa razón, “El Viejo” y sus colaboradores planearon el asalto al camión de valores como una medida desesperada.

El resultado fue un ataque violento: un grupo armado, a bordo de motocicletas y automóviles, interceptó el blindado en San José El Rodeo. En cuestión de minutos, dispararon contra los custodios, se apropiaron de una bolsa con Q990,000 y huyeron. Tres agentes de seguridad y un civil perdieron la vida.

Investigación y capturas

Las autoridades iniciaron una investigación coordinada entre la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP, que culminó con 50 allanamientos en nueve departamentos. Trece personas fueron capturadas en los operativos y otras cinco, que ya guardaban prisión por distintos delitos, fueron notificadas de nuevas órdenes de aprehensión como presuntos integrantes de la banda.

Entre las evidencias recabadas figuran armas de fuego, drogas, equipos electrónicos, documentos con anotaciones, dinero en efectivo y vehículos, incluidos taxis que presuntamente fueron utilizados en acciones criminales. También se incautaron radios de comunicación y tabletas, lo que hace sospechar que la estructura tenía acceso a sistemas de monitoreo para evadir a la policía.

Atentados planificados

Las autoridades identificaron al menos siete crímenes atribuidos al grupo. Uno de ellos fue frustrado: un intento de asesinato contra un alcalde de Huehuetenango. Según la PNC, escuchas telefónicas permitieron descubrir la planificación del ataque, que finalmente fue evitado mediante la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Otros hechos violentos ocurrieron en San José Pinula, donde se reportaron un intento de asesinato el 13 de octubre del 2025 y un homicidio confirmado el 28 del mismo mes.

El escape de su líder

Pese a que las autoridades vigilaban residencias frecuentadas por alias “El Viejo”, este logró escapar horas antes de los allanamientos. Investigadores lo captaron ingresando a una vivienda a las 23 horas del miércoles 10 de diciembre y saliendo alrededor de las 3 de la madrugada del jueves 11, con rumbo desconocido.

El Ministerio Público no descarta que alguien haya alertado al presunto narco, lo que sugiere una posible filtración de información desde dentro de alguna institución.

El impacto del caso

Las investigaciones señalan que el caso de los “Taxistas del Viejo”, como ha sido denominada la estructura por las autoridades, ha puesto en evidencia la forma en que el crimen organizado puede infiltrarse en sectores urbanos mediante redes informales.

Las investigaciones continúan, y el MP ha asegurado que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las conexiones de esta estructura con otros hechos delictivos y su posible vinculación con redes de narcotráfico transnacional.

Incautaciones

Durante los allanamientos, se decomisaron:

Seis armas de fuego, 94 municiones y seis tolvas.

26 teléfonos celulares, tarjetas SIM y equipos electrónicos.

Q16,536 en efectivo.

12 bolsas de presunta marihuana, tres blísteres de cocaína y dosis de crack.

Cinco vehículos secuestrados con orden judicial, un automóvil consignado y cuatro motocicletas retenidas.

Cuadernos, documentos, chaleco blindado, pesa para droga y una tarjeta de tenencia de arma.

2025: 344 días de trabajo fuerte y firme 💪



Ministerio Público desarticula red criminal vinculada con asesinatos y robos 🚨



La Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil llevó a… https://t.co/i0Pg3DyHc6 pic.twitter.com/DiJeeRIIAM — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2025

13 capturas en operativos de allanamientos



Cinco integrantes de estructura criminal “Los Taxistas del Viejo” acusados de conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, robo agravado y asesinato, entre los capturados pic.twitter.com/aW2pC4Pbcd — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 11, 2025

