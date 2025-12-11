Los Taxistas del Viejo: caen presuntos miembros de banda vinculada a ataque a camión de valores en San Marcos

Los Taxistas del Viejo: caen presuntos miembros de banda vinculada a ataque a camión de valores en San Marcos

Un ataque mortal, un robo millonario y una banda criminal llamada "Los Taxistas del Viejo": cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en el asalto a un camión de valores ocurrido en septiembre en San Marcos.

Los Taxistas del Viejo San Marcos Capturas

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil investiga el ataque armado a un camión de transporte de valores en San Marcos, donde murieron cuatro personas el 1 de septiembre y se robaron más de Q1 millón. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan un ataque armado ocurrido el 1 de septiembre en San José El Rodeo, municipio de San Marcos, contra un camión blindado de transporte de valores, en el cual murieron cuatro hombres.

Este 11 de diciembre, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal Los Taxistas del Viejo, vinculados al hecho.

El vehículo atacado trasladaba Q1 millón 100 mil en efectivo, y entre las víctimas se encontraban dos custodios, una porta valor de la empresa de transporte y una persona que transitaba por el lugar. Los responsables se dieron a la fuga con el dinero.

En Villa Canales fue detenido William “N”, alias Fursio, señalado de conspiración para cometer asesinato.

Le podría interesar: Ya son ocho los muertos por ataques del cartel de Sinaloa en Guatemala, confirma Inacif

Edwin “N”, alias Brujo, fue aprehendido en la zona 4 de San Miguel Petapa por conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, robo agravado y asesinato. También se le incautaron droga y un arma de fuego.

En una aldea cercana a la zona 17 de la capital, fue arrestado Noé “N”, alias Perros, por asesinato, robo agravado y asociación ilícita.

Asimismo, Pedro “N” y Eugenio “N” fueron capturados por conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. Estos últimos tres se conducían en taxis cuando fueron interceptados por agentes de la PNC.

Además, cinco reos fueron notificados por las autoridades sobre nuevas órdenes de aprehensión por el mismo caso y por ser presuntos miembros de la red criminal Los Taxistas del Viejo.

Las fuerzas de seguridad realizaron 70 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Chiquimula, Suchitepéquez, Petén, Sacatepéquez, Sololá, Quiché y Huehuetenango.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

San Marcos 
