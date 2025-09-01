Grupo armado embosca a custodios de valores y provoca tragedia en San Marcos; hay cuatro muertos

Grupo armado embosca a custodios de valores y provoca tragedia en San Marcos; hay cuatro muertos

Un asalto armado contra un camión de valores, ocurrido frente a un banco en el Parque Central de San José El Rodeo, San Marcos, dejó como saldo cuatro personas muertas y varios testigos con crisis nerviosa.

César Pérez y Víctor Chamalé

Bomberos Municipales Departamentales inspeccionan la escena del asalto armado frente a un banco en San José El Rodeo, San Marcos, donde tres personas murieron en el lugar. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Un ataque armado contra un vehículo de transporte de valores, perpetrado frente a un banco en el Parque Central de San José El Rodeo, municipio de San Marcos, dejó como saldo cuatro personas fallecidas, incluidos tres guardias de seguridad y una persona civil, informaron este lunes 1 de septiembre los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas destacaron unidades en el lugar, donde localizaron a dos guardias y a una persona civil ya sin vida. Un tercer guardia recibió atención prehospitalaria, pero murió al ingresar a la unidad de emergencias del IGSS de Malacatán.

El personal de socorro permanece en el área a la espera de las autoridades y brinda atención a personas con crisis nerviosa.

Asaltos a bancos en Guatemala Homicidios en Guatemala San Marcos Violencia en San Marcos 
