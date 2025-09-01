Sucesos
Grupo armado embosca a custodios de valores y provoca tragedia en San Marcos; hay cuatro muertos
Un asalto armado contra un camión de valores, ocurrido frente a un banco en el Parque Central de San José El Rodeo, San Marcos, dejó como saldo cuatro personas muertas y varios testigos con crisis nerviosa.
Bomberos Municipales Departamentales inspeccionan la escena del asalto armado frente a un banco en San José El Rodeo, San Marcos, donde tres personas murieron en el lugar. (Foto Prensa Libre: CBMD)
Un ataque armado contra un vehículo de transporte de valores, perpetrado frente a un banco en el Parque Central de San José El Rodeo, municipio de San Marcos, dejó como saldo cuatro personas fallecidas, incluidos tres guardias de seguridad y una persona civil, informaron este lunes 1 de septiembre los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas destacaron unidades en el lugar, donde localizaron a dos guardias y a una persona civil ya sin vida. Un tercer guardia recibió atención prehospitalaria, pero murió al ingresar a la unidad de emergencias del IGSS de Malacatán.
El personal de socorro permanece en el área a la espera de las autoridades y brinda atención a personas con crisis nerviosa.
🚨 EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO 🚨🚑— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 1, 2025
Parque Central de San José el Rodeo, San Marcos, a las afueras de un banco se registra un asalto a un vehículo de transporte de valores.
Elementos de @ASONBOMDGT destacan unidades en lugar del incidente localizando a dos guardias de… pic.twitter.com/RIDXmHvjAd