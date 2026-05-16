Sistema Penitenciario, PNC y Ejército intervienen Renovación I para reforzar control carcelario

El Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y del Ejército ejecutan este sábado 16 de mayo, un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, en Escuintla, confirmó el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Las autoridades confirmaron que las acciones en el centro carcelario, vinculado en los últimos meses a motines y requisas, son para fortalecer el control de las cárceles del país.

Las autoridades indicaron que el operativo continúa en desarrollo y que ampliarán detalles sobre posibles requisas, decomisos o traslados ejecutados dentro del penal al finalizar.

Equipos del grupo élite del @_SPGuatemala, así como de @PNCdeGuatemala y @Ejercito_GT desarrollan un operativo de alto impacto en Renovación l para fortalecer el control de las cárceles del país. Es una acción en desarrollo y al concluir la misma, se brindarán detalles. pic.twitter.com/BWwmrMAOdJ — MinGob (@mingobguate) May 16, 2026

La intervención ocurre en medio de la estrategia impulsada por el Gobierno tras los motines registrados en enero de 2026 en Renovación I y otros penales, atribuidos por las autoridades a estructuras del Barrio 18 encabezadas por Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.

En aquel momento, el Ministerio de Gobernación señaló que los disturbios buscaban presionar para recuperar privilegios dentro de prisión, como aire acondicionado, comida especial y traslados a otros centros carcelarios.

Posteriormente, las autoridades trasladaron a “El Lobo” y a otros cabecillas a un área de contenedores habilitada dentro de Renovación I, mientras avanzaban trabajos de reconstrucción tras los daños ocasionados durante los disturbios.

El Gobierno aseguró que la medida buscaba aislar a los líderes criminales y evitar que continuaran coordinando delitos desde prisión.

Prensa Libre documentó que Renovación I se convirtió en foco de múltiples requisas y operativos luego de que investigaciones revelaran supuestos privilegios para pandilleros y el ingreso de ilícitos dentro del penal. Entre los hallazgos reportados figuraban celulares, ventiladores, electrodomésticos y áreas acondicionadas para cabecillas criminales.

Renovación I concentra a varios integrantes considerados parte de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura señalada de coordinar extorsiones, sicariato y ataques desde prisión.

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