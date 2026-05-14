Nuevos disturbios en cárcel Santa Teresa dejan reclusas y niños afectados por gases lacrimógenos

Las fuerzas de seguridad intervinieron de nuevo este jueves 14 de mayo en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 capitalina, luego de que se reportaran incidentes horas después de que las autoridades anunciaran la recuperación del control del penal.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron movilizados al centro carcelario tras recibir reportes de alteración del orden en el interior.

“Elementos de Bomberos Voluntarios ya en apresto en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Se reporta motín en el interior”, indicaron los socorristas.

"Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios se encuentran brindando asistencia a privadas de libertad y a sus hijos menores de edad por intoxicación con gas lacrimógeno, luego de motín en centro de detención preventiva para mujeres Santa Teresa, en zona 18", agregaron los socorristas.

Los cuerpos de socorro añadieron que atendieron a siete reclusas y cuatro niños con síntomas de intoxicación por gas lacrimógeno, lo que hace presumir que agentes de seguridad utilizaron ese recurso durante las acciones para retomar el control del penal.

En videos difundidos en redes sociales se observa humo que sale de una de las áreas del centro carcelario.

Las autoridades del Sistema Penitenciario no se han pronunciado sobre los nuevos incidentes ni sobre las causas de la emergencia.

El miércoles último, los Bomberos Voluntarios reportaron alteración del orden en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. En esa ocasión, los Bomberos Municipales también informaron sobre mujeres con síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos.

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