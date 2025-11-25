Hombre capturado utilizaba taxi pirata para trasladar droga y municiones

En uno de los operativos de seguridad instalados la noche del lunes 24 de noviembre, en el kilómetro 17.5 de la ruta Interamericana, aldea Lo de Coy, Mixco, policías del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un taxista pirata que llevaba cocaína, crack y marihuana.

Según la PNC, se trata de Esteban “N”, de 50 años, quien fue sorprendido cuando en el automóvil P-454KQF transportaba 52 bolsas con marihuana, 30 cápsulas y una bolsa con crack.

También llevaba 750 cápsulas y 150 “colmillos” con cocaína, así como aproximadamente 20 libras más de marihuana.

Además, le incautaron dos celulares, seis municiones de arma de fuego y dos cuadernos con información que, según la PNC, servirán para continuar la investigación.

El vehículo, utilizado como taxi pirata, había iniciado su recorrido en La Terminal, zona 4, con destino a San Lucas Sacatepéquez.

Al lugar acudieron policías antinarcóticos para efectuar pruebas de campo, así como investigadores de la Fiscalía de Narcoactividad, quienes procesaron la escena, indicó el informe policial.

El domingo 23 de noviembre también fue capturado otro taxista pirata, identificado como Christopher An, de 21 años.

La detención ocurrió en la aldea Chichimecas, Villa Canales, donde este individuo conducía el vehículo placas P-991KQD. En el asiento trasero transportaba una bolsa con 300 cápsulas de cocaína y 300 piedras de crack.

Para leer más: Policía Nacional Civil y municipalidades coordinan acciones contra taxis piratas y extorsiones

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.