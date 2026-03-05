Revelan cómo operaba presunto violador en serie capturado en Escuintla

En un operativo en el kilómetro 107.7 de la ruta que conduce a San José, Escuintla, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) capturaron a un presunto violador en serie.

De acuerdo con las investigaciones, Juan Felipe "N", guardia de seguridad privada, habría violado a seis mujeres en los últimos cuatro meses.

El guardia fue denunciado por primera vez en diciembre del 2025 por una mujer de 20 años, a quien habría agredido sexualmente.

Este caso reveló el modo de operar de esta persona, vinculado a otros hechos registrados entre noviembre del 2025 y febrero del 2026.

Según las pesquisas, el hombre utilizaba su motocicleta para cometer las agresiones. Presuntamente vigilaba a las mujeres y luego las interceptaba, amenazándolas con el arma de fuego que portaba.

“La investigación y las denuncias indican que este individuo, en por lo menos seis casos, cuando se encontraba uniformado, amenazaba a sus víctimas con el arma que portaba, para abusar sexualmente de ellas y robarles sus pertenencias”, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el operativo, la policía le incautó una motocicleta roja con placas M-402KQM, una pistola, una escopeta 12 y 12 cartuchos de ese calibre y dos teléfonos celulares.

“En una mochila que llevaba en la espalda trasladaba un arma de fuego sin la documentación respectiva”, indicó la PNC.