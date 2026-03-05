Guatemala
Revelan cómo operaba presunto violador en serie capturado en Escuintla
En los últimos cuatro meses, seis mujeres habrían sido agredidas sexualmente por un guardia de seguridad, según las investigaciones.
Juan Felipe Sican Villalta es capturado por agentes de la Deic durante un operativo en Escuintla. (Foto Prensa Libre. PNC)
En un operativo en el kilómetro 107.7 de la ruta que conduce a San José, Escuintla, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) capturaron a un presunto violador en serie.
De acuerdo con las investigaciones, Juan Felipe "N", guardia de seguridad privada, habría violado a seis mujeres en los últimos cuatro meses.
El guardia fue denunciado por primera vez en diciembre del 2025 por una mujer de 20 años, a quien habría agredido sexualmente.
Este caso reveló el modo de operar de esta persona, vinculado a otros hechos registrados entre noviembre del 2025 y febrero del 2026.
Según las pesquisas, el hombre utilizaba su motocicleta para cometer las agresiones. Presuntamente vigilaba a las mujeres y luego las interceptaba, amenazándolas con el arma de fuego que portaba.
“La investigación y las denuncias indican que este individuo, en por lo menos seis casos, cuando se encontraba uniformado, amenazaba a sus víctimas con el arma que portaba, para abusar sexualmente de ellas y robarles sus pertenencias”, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante el operativo, la policía le incautó una motocicleta roja con placas M-402KQM, una pistola, una escopeta 12 y 12 cartuchos de ese calibre y dos teléfonos celulares.
“En una mochila que llevaba en la espalda trasladaba un arma de fuego sin la documentación respectiva”, indicó la PNC.