Ministra de Cultura explica que el proyecto de rescate arqueológico en la Usac será posterior a la elección de rector

El Consejo Superior Universitario (CSU) autorizó que la Usac permanezca cerrada desde el 6 de abril por trabajos de conservación arqueológica y ampliación y en consecuencia, el Ministerio de Cultura aplazó los trabajos para evitar que las obras justifiquen el cierre del campus central. Grupos de estudiantes y organizaciones señalan que las clases virtuales desarticulan los movimientos de oposición al rector Walter Mazariegos.

La Usac tiene programada su elección de rector para el próximo 8 de abril en la Antigua Guatemala, pero el proceso de acreditación de cuerpos electorales ha favorecido a los grupos que muestran afinidad hacia Mazariegos, quien busca su reelección.

Consejeros de oposición, que por temor a represalias administrativas prefieren no ser citados en la nota, indican que el cierre del campus central busca evitar posibles medidas de hecho ante un potencial segundo fraude.

El CSU aprobó en una sesión celebrada el pasado 25 de marzo el retorno a las clases virtuales, debido al proyecto de rescate arqueológico y ampliaciones por un paso a desnivel, así como por la construcción de una torre de parqueos.

Para la oposición este punto encierra de fondo un intento de la actual gestión de la Usac para frenar posibles medidas de hecho, debido a las dudas e inconsistencias que ya están denunciando para la elección de rector.

Liwy Grazioso, ministra de Cultura y Deportes, explicó que los trabajos no tienen incidencia en las decisiones administrativas que tome la Usac, aclarando la participación y las decisiones de las autoridades.

La titular de Cultura y Deportes fue clara en decir que el convenio no incide en las decisiones que toma la Usac. Fotografía: Ministerio de Cultura.

“Existe un convenio entre la arqueóloga contratada por la Universidad de San Carlos y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural para llevar a cabo un proyecto de investigación y rescate arqueológico en el campus universitario de la zona 12”, dijo la ministra.

La titular de Cultura dijo que se harán las comunicaciones pertinentes, para que el proyecto comience después que la Usac celebre la elección de rector.

“Es importante dilucidar que el convenio suscrito no incide en las decisiones administrativas ni académicas de dicha casa de estudios. Hasta el momento no hay fecha del inicio del proyecto y para evitar cualquier malentendido de los alcances del convenio he girado instrucciones para que se coordine con la Universidad de San Carlos de Guatemala el inicio de los trabajos del proyecto de rescate arqueológico en una fecha posterior a la elección de rector”, concluyó.

#Guatemala | Ante la circulación de información errónea y descontextualizada en redes sociales:#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/4GIYbHKgk4 — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) March 28, 2026

La elección

El próximo 8 de abril, la Usac celebrará sus elecciones para definir el puesto de rector para el periodo 2022 al 2030, cargo que ocupa Walter Mazariegos y que intentará retener buscando su reelección.

Pese que la oposición ha ganado casi la totalidad de los cuerpos electorales que van a decidir quien llega a la rectoría, el CSU donde Mazariegos tiene mayoría ha optado por no acreditarlos.

Walter Mazariegos ha sido cuestionado durante su gestión por la forma en que llegó a la rectoría. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Hasta ahora se han validado seis cuerpos electorales afines a Mazariegos, dos de la oposición, mientras que tres más, que también son de la oposición prácticamente quedaron fuera de la elección.

El CSU tramitó impugnaciones en esos tres cuerpos electorales, pero por los plazos de ley toda esa tramitación se estaría extendiendo hasta después de la fecha de la elección.

Los consejeros de oposición y los que ganaron las elecciones de cuerpos electorales que no han sido acreditados han presentado acciones de amparo, pero hasta ahora las salas a cargo no han emitido las resoluciones.